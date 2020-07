Das deutsch-amerikanische Team HTP Winward Motorsport will mit zwei schlagkräftigen Fahrerpaarungen ein gewichtiges Wort im Titelkampf der ADAC GT Masters-Saison 2020 mitreden wenn es am kommenden Wochenende auf dem DEKRA Lausitzring in die Rennsaison 2020 losgeht. Der ehemalige DTM-Pilot Maximilian Götz vom AMC Duisburg e. V. wird wie im Vorjahr mit Indy Dontje antreten. Auch Philip Ellis blieb HTP treu, kann sich aber auf einen neuen starken Partner im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 Evo freuen: den amtierenden Champion des FIA GT World Cup Raffaele Marciello.

Am Steuer der als "Mamba" bekannten Startnummer 47 im "giftigen" gelb-grünen Design des Fahrzeugausrüsters Mann-Filter wechseln sich erneut Maximilian Götz und Indy Dontje ab. 2019 feierte die Paarung einen Sieg und belegte in der Abschlusstabelle Platz drei, nur einen Punkt hinter den Gesamtzweiten. Bei der Startnummer 48 hat sich nicht nur die Lackierung geändert - das Auto ist nun weiß und blau und trägt die Logos von Knaus Tabbert, einem der führenden Caravan- und Reisemobilhersteller in Europa -, Philip Ellis bekommt mit dem in der Schweiz geborenen und wohnenden Italieners Raffaele Marciello einen neuen Cockpitpartner.

Am gleichen Wochenende findet der vierte Lauf der Nürburgring Langstreckenserie statt. Beim 43. RCM DMV Grenzlandrennen, ausgerichtet vom Rheydter Club für Motorsport e. V. DMV startet vom AMC Duisburg e. V. Michael Bohrer mit seinen Teamkollegen Stephan Epp und Gerrit Holthaus. Im bewährten AVIA Renault Clio in der Klasse H2 wollen sie an den Erfolg bei Rennen zwei und drei mit Platz zwei und einen Klassensieg, anknüfen.

Max Kruse Racing kann in diesem Jahr zwar nicht an allen Rennen teilnehmen, kündigte aber zu Saisonbeginn einige Gaststarts an. Beim vierten Lauf der NLS ist es nun soweit. Die Rennmannschaft bringt gleich zwei TCR-Boliden an den Start, die beide in der Klasse SP3T antreten. Im Golf GTI TCR mit der Startnummer 10 werden sich Andy Gülden, Volkswagen Motorsport-Repräsentant Benny Leuchter vom AMC Duisburg und Renn-Amazone Jasmin Preisig bei der Arbeit am Steuer des Golf GTI TCR abwechseln. Erklärtes Ziel ist natürlich der Klassensieg.

Das zweite Fahrzeug hingegen stellt sich zum ersten Mal dem Kampf um Rundenzeiten und Positionen auf der Nordschleife. Dieser Golf geht mit der Startnummer 333 ins Rennen und wird von einer hochkarätigen, prominenten Besatzung gesteuert. Details zu diesem Projekt werden kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben. CS + YB / Motorracetime.de