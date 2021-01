Schon am dritten Tag, an dem Polizeibeamte in der Dortmunder Nordstadt auch mit einem Taser ausgerüstet sind, habe das Elektro-Gerät Schlimmes verhindern können. Wenige Tage zuvor hatten NRW-Innenminister Herbert Reul und der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange noch betont, bei der Vorstellung des Geräts betont, dass sie vor allem auf die deeskalierende und abschreckende Wirkung des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) setzen wollen. Weniger Widerstände gegen Einsatzkräfte der Polizei und weniger Verletzte auf beiden Seiten, seien das Ziel.

Sachbeschädigung hieß es am Montagabend bei der Einsatzmeldung. In einem Haus an der Albertstraße führte eine frische Blutspur die alarmierten Polizeibeamten vom Treppenhaus ins 2. Obergeschoss. Die leicht geöffnete Wohnungstür blutverschmiert, die Wohnung verwüstet, eine verletzte Frau kommt ihnen entgegen. Im Hintergrund taucht bedrohlich ein aggressiver Mann,

offensichtlich unter Drogeneinfluss, auf. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, kommt er weiter auf die Polizisten zu. Sie drohen die Elektroschockpistole zu benutzen. Doch keine Reaktion. Erst als zur Warnung das laute Geräusch und auch der Lichtbogen die Androhung real werden lassen, tritt der 69-Jährige Mann zurück und verhält sich kooperativ.

Ein weiterer Mann versteckte sich hinter einem Vorsprung im Flur. Auch der unter Alkohol stehende Mann reagiert aggressiv, schlägt mit der flachen Hand gegen eine Wand, und kommt auf einen Polizisten zu. Doch auch hier zeigte die Androhung des Tasereinsatzes die gewünschte Wirkung: Plötzlich folgte der Mann sämtlichen Anweisungen der Polizei. Und ein Rettungswagen kann den durch die Sachbeschädigung verletzten 52-jährigen Mann in ein Krankenhaus bringen.