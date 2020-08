Mit einer etwas anderen 20. DEW21-Museumsnacht will Dortmund am 19. September ein Zeichen für den Zusammenhalt in der Kulturszene setzen. Auf die Jubiläumsausgabe bereiten sich Organisatoren und Veranstalter mit einem modifizierten Konzept vor – eine organisatorische Herausforderung. Sie möchten den Zusammenhalt in der Kulturszene und die Solidarität mit Kunst- und Kulturschaffenden in der Pandemie herausstellen.

„Die Dortmunder Kultur soll wieder erlebbar sein. Dabei hat die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter höchste Priorität. Wir haben uns intensiv mit den besonderen Bedingungen in Corona-Zeiten auseinandergesetzt und sind überzeugt, dass wir trotz aller notwendigen Einschränkungen gemeinsam ein tolles Event bieten können“, sagt Dr. Dr. Elke Möllmann, Geschäftsbereichsleiterin der Städtischen Museen.

Alles auf Corona-Tauglichkeit prüfen

Um allen Gästen das bestmögliche Kulturerlebnis bieten zu können, laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung auf Hochtouren, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ob Kunst, Musik, Führungen, Shows oder Comedy – jedes einzelne Programmangebot muss sorgfältig auf die Corona-Tauglichkeit geprüft werden. Mit einem zusätzlichen Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sowie einer deutlichen Begrenzung der Besuchszahlen sollen Warteschlangen und Menschenansammlungen vermieden werden.

Besucherzahl wird begrenzt

„Dass die DEW21-Museumsnacht in dieser schwierigen Zeit stattfinden kann, ist dem Zusammenschluss und den Bemühungen vieler Kulturschaffender, Organisator*innen, Partner*innen und Unterstützer*innen zu verdanken, die bei dieser Veranstaltung an einem Strang ziehen. Sie alle setzen gemeinsam ein klares Zeichen für das kulturelle Leben in Dortmund. Wir haben uns für die Durchführung der Veranstaltung entschieden, um ein Signal für den kulturellen Neustart zu senden. Mit der DEW21-Museumsnacht wollen wir den Zusammenhalt in unserer Stadt demonstrieren – mit Anstand und Abstand“, so Kulturdezernent und Stadtdirektor Jörg Stüdemann.

Show-Bühne im Westfalenpark

Viele Angebote können nicht wie geplant stattfinden, dafür wurden andere, neue Formate gefunden. Ein digitales Begleitprogramm sowie eine große Show-Bühne auf der Festwiese des Westfalenparks sind ein Auszug aus den Angeboten am 19. September 2020. Auch wenn die DEW21-Museumsnacht in diesem Jahr kleiner ausfallen wird, können sich Besucher auf einen ereignisreichen Tag freuen. Unter anderem mit dabei sind die DASA, das Brauerei-Museum, das Museum für Kunst und Kulturgeschichte, das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern, das Deutsche Fußballmuseum, das U und das dann neu eröffnete Naturmuseum.

Dortmund ist bundesweit Vorreiter

„Seit nunmehr 20 Jahren ist die DEW21-Museumsnacht fester und beliebter Bestandteil der Dortmunder Kulturszene. Dass alle Beteiligten ihr Bestes gegeben haben, um die Veranstaltung trotz herausfordernder Umstände zu realisieren, zeigt einmal mehr ihren besonderen Stellenwert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen teilnehmenden Museen, Kirchen, Kultureinrichtungen, Ateliers, Galerien und Medienpartner*innen den 20. Geburtstag der DEW21-Museumsnacht zu feiern und zu beweisen, dass Kultur, Verantwortung und Solidarität in unserer Stadt groß geschrieben werden“, so Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung von DEW21.

Mit der Neukonzipierung der DEW21-Museumsnacht ist die Stadt übrigens bundesweit Vorreiter. Bislang haben alle großen Städte ihre Museumsnächte abgesagt.