Die Lage ist ernst: "In diesen Zeiten ist Solidarität gefragt", mit diesen Worten wendet sich Polizeipräsident Gregor Lange mit Oberbürgermeister Thomas Westphal angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in einem Video an die Dortmunder. "Helfen Sie mit", so ihr Appell.

Weit über 200 Dortmunder infizieren sich täglich mit dem Virus. Auch die Inzidenzzahl für Dortmund liegt über 200. Angesichts der dramatischen Lage wenden sich Stadt und Polizei direkt an die Dortmunder.

Persönliche Video-Botschaft

Mit persönlichen Botschaften werben der Polizeipräsident und der Oberbürgermeister um ein verantwortungsvolles Miteinander, um Solidarität und um die Einhaltung der Corona-Regeln.

"Halten Sie Abstand und vermeiden Sie unnötige Kontakte. Auf Sie kommt es jetzt an!", so Oberbürgermeister Thomas Westphal. Polizei und Stadt agieren seit Beginn der Pandemie gemeinsam und führen regelmäßig Kontrolleinsätze durch. Ohne die Dortmunderinnen und Dortmunder geht es jedoch nicht.

Täglich wird kontrolliert

Polizeipräsident Gregor Lange: "Mit starken Partnern kontrollieren wir täglich die Corona-Regeln. Doch damit alleine ist es nicht getan! In diesen schweren Zeiten sind sie jetzt alle gefragt, durch die Einhaltung der Corona-Regeln an der Eindämmung der Pandemie mitzuwirken! Es geht letztlich darum, Leben zu retten!" Dieser eindringliche Appell von Stadt und Polizei erscheint notwendig, da die im November eingeführten Lock-Down-Maßnahmen noch nicht die erhofften Wirkungen bezüglich der Eindämmung der Pandemie erzielt haben.