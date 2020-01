In 153 stylischen design-Zimmern im modernen denkmalgeschützen 50er-Jahre-Hotel will das Unternehmen prizehotel Dortmund-Besucher unterbringen. In zwei Jahren will Stardesigner Karim Rashid aus dem leerstehenden Gesundheitsamt ein Design-Hotel machen.

Die Hotelmarke setzt bei Geschäfts- und Städtereisenden neben Düsseldorf und Münster, die im kommenden Jahr eröffnet werden, auf die Dortmunder City. Individuelles und extravagantes Design sind ein Markenzeichen, im Denkmal wird die Technik mit Mobile- und Self-Check-In, Smart-TV und mehr aber up to date.

Einzigartige Lage in der City

"Mit der Location in der Kuhstraße, konnten wir uns eine großartige und einzigartige Lage sichern", berichtet Marco Nussbaum, Gründer und CEO von prizeotel, der Dortmund mit seiner ersten Station als Hoteldirektor in 1997 verbindet. "Die große Besonderheit dieses Projektes ist, dass uns von den Eigentümern erstmalig das Vertrauen geschenkt wird, eine Umnutzung eines denkmalgeschützten Hauses vorzunehmen", ergänzt Nussbaum weiter.

Gemeinsam mit einer Kita, Büros, Co-Working Spaces und einem Fitnessstudio, wird das prizeotel Dortmund-City dem 50er-Jahre-Komplex neues Leben einhauchen, inklusive Skybar mit Blick über Dortmund.

Ein kaum vergleichbarer Schatz

"Das Gesundheitshaus ist ein bedeutender Zeitzeuge der Architektur der 1950er-Jahre. Es gibt kaum einen vergleichbaren Schatz in unserem Land", so Norbert Hermanns, Landmarken-Vorstand und Hauptgesellschafter der "Das Neue Gesundheitshaus GmbH und Co. KG". "Mit prizeotel haben wir einen Betreiber gefunden, der unsere Werte teilt und mit seinem coolen Design-Hotel nicht nur Besucher anzieht, sondern auch dazu beiträgt, einen spannenden Ort für alle Dortmunder neu zu beleben", fügt Hermanns.

"Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie auf den Standort Dortmund in einer ikonischen Immobilie", so prizeotel-Geschäftsführer Connor Ryterski, "damit sind wir wieder einen Schritt weiter bei der Verfolgung unserer Strategie, mittelfristig in den Kernmärkten Deutschlands vertreten zu sein, zu denen Dortmund als attraktive Ruhr-Metropole eindeutig zählt."

Die junge, wachsende 2** Design-Hotelkette betreibt sechs Häuser. Dortmund ist einer von 14 Städten in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz in denen bis bis 2022 weitere Hotels eröffnet werden.