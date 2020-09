Schwer ist es den für die Wahlen Verantwortlichen gefallen, ein amtliches Endergebnis zu ermitteln. Fast fünf Tage hat es gedauert, bis alle Unklarheiten endlich beseitigt waren und das Ergebnis veröffentlicht wurde. Offensichtlich gab es wohl noch mehr als die bisher bekannten Wahlpannen.

Für uns als Bürgerinitiative war das ein Grund mehr, sich die Wahlergebnisse aus Sicht der OWIIIa Gegner mal genauer anzusehen.

Zumindest die SPD hatte ja im Vorfeld der Wahlen am 13. September 2020 wohl gehofft, mit dem Thema Weiterbau der OWIIIa richtig Punkten zu können.

Wir nehmen es mal vorweg, der Schuss ist deutlich nach hinten losgegangen.

Doch nun zu unserer Analyse.

Zunächst veröffentlichen wir mal die Stadtweiten Ergebnisse bei der Ratswahl, die so in den Medien nur unzureichend veröffentlicht wurden.

So lautet das amtliche Endergebnis in 2020:

Foto: Stadt Dortmund Votemager.de

Es ist schon erstaunlich, dass nicht einmal mehr die Hälfte der Bürger noch die Notwendigkeit sieht, Wählen zu gehen. Ein bedenkliches Zeichen für den Zustand der Demokratie in unserer Stadtgesellschaft.

Die Sitzverteilung zeigt, dass die bisherige Dominanz der beiden Parteien SPD und CDU abgeschafft wurde und ein dritter Mitspieler hinzugekommen ist, die Grünen.

Auch eine weitere kleinere Partei hat nun in den Rat der Stadt Dortmund Einzug gehalten.

Wegen der vielen Ausgleichsmandate wurde der Rat um 10 Sitze auf 90 erhöht. Diese teilen sich nunmehr 12 verschieden Parteien, die zahlreiche Koalittionsmöglichkeiten haben.

So sah noch das Ergebnis der letzten Wahlen in 2014 aus:

Foto: Stadt Dortmund Votemanager.de

Und so aktuell in 2020:

Foto: Stadt Dortmund Votemanager.de

Wegen der vielen Ausgleichsmandate wurde der Rat um 10 Sitze auf 90 erhöht. Diese teilen sich nunmehr 12 verschieden Parteien, die zahlreiche Koalitationsmöglichkeiten haben.

Foto: BISuF - Auffahrt

Daraus ergibt sich folgende Gewinn – und Verlustrechnung, die in keiner Dortmunder Zeitung zu sehen war.

Auch die offizielle Analyse der Stadt Dortmund zeigt keine Gewinn- und Verlustrechnung für die Gesamtstadt.

Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Wegen der grössten Nähe wäre gerade die nördliche Wickeder Bevölkerung am meisten von einem Weiterbau der OWIIIa betroffen.

Deshalb haben wir uns mal den Stadtbezirk Brackel und hier speziell den Wahlbezirk 20 für Wickede angesehen.

Dies sind die 4 Wahlbezirke die zum Stadtbezirk Brackel gehören.

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Hier der Wahlbezirk 20 – Wickede in der Übersicht und im Detail mit den 6 Wahllokalen.

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Zugehörige Grenzen der Stimmbezirke sind nicht eingezeichnet und müssen mühsam händisch ermittelt werden. Trotz Zusage waren diese vom Wahlamt, welches jetzt bei den Bürgerdiensten angesiedelt ist, nicht zu bekommen. Bürgerfreundlich geht anders. Man hätte es ja auch einfach online stellen können.

Dies sind daher mühsam von Hand ermitteltes Beispiele.

Wir haben daher dankend darauf verzichtet, die Arbeit für alle anderen Stimmbezirke auch zu machen.

Daher nur für die von der OWIIIa unmittelbar betroffenen Stimmbezirke 20101 – 20102 und nachfolgend die Stimmbezirke 20109 und 20110.

Fehler vorbehalten!

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Foto: https://geoweb1.digistadtdo.de/doris_gdi/anwendungen/kw2020.html

Wahlen im Wahllokal in den Stimmbezirke 20101 und 20102

Foto: BISuF - Auffahrt

Wahlen im Wahllokal in den Stimmbezirke 20103 und 20104

Foto: BISuF - Auffahrt

Wahlen im Wahllokal in den Stimmbezirke 20105 und 20106

Foto: BISuF - Auffahrt

Wahlen im Wahllokal in den Stimmbezirke 20107 und 20108

Foto: BISuF - Auffahrt

Wahlen im Wahllokal in den Stimmbezirke 20109 und 20110

Foto: BISuF - Auffahrt

So, dies waren jetzt alle Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken.

Die Briefwahlstimmen kann man leider nicht den einzelnen Stimmbezirken zuordnen, weil man die gemeinsam für mehrere Stimmbezirke erfasst hat.

20201/1 umfasst die Stimmbezirke 20201/2 umfasst die Stimmbezirke

20101 – 20103 – 20104 20105 – 20106 – 20107

Foto: BISuF - Auffahrt

20201/3 umfasst die Stimmbezirke 20201/4 umfasst keine Stimmbezirke

20102 – 20108 – 20109 - 20110 sondern Teile vom Wahlbezirk 20.

Woher diese Briefwahl Stimmen kommen und wem sie zugeordnet wurden ist gänzlich unbekannt. Eine Erläuterung konnte im Wahlamt nicht erhalten werden.

Vermutlich sind es Stimmen, die zentral im Wahlamt direkt abgegeben wurden.

Dies trifft vermutlich auch auf die nächsten zwei Briefwahl Stimmbezirke zu.

Auch 20201/5 und 20201/6 umfassen keine Stimmbezirke, sondern nur unbestimmte Teile vom Wahlbezirk 20.

Foto: BISuF - Auffahrt

Dass diese Art von unbequemer Stimmabgabe von 580 Wählern aus Wickede genutzt wurde, ist, wenn die Vermutung zutrifft, zumindest erstaunlich.

Auf jeden Fall sollte man das näher erläutern und zukünftig jede abgegebene Briefwahlstimme eindeutig den einzelnen Stimmbezirken zuordnen können!



Wir haben jetzt mal die Stimmen der unmittelbaren OWIIa Anrainer Stimmbezirke zusammengerechnet und folgendes Gesamtergebnis bekommen.

Foto: BISuF - Auffahrt

Das Gleiche haben wir mit den Stimmen der NICHT - OWIIa Anrainer Stimmbezirke gemacht und dort folgendes Gesamtergebnis bekommen.

Foto: BISuF - Auffahrt

Stellt man diese beiden Gruppen gegenüber, ergibt sich folgendes Bild:

Foto: BISuF - Auffahrt

Es zeigt sich, dass vor Allem die SPD bei den Anrainern nochmal deutlich an Stimmen verloren hat, während Grüne, Linke und AFD zugelegt haben.

Foto: BISuF - Auffahrt

Das darf man wohl zurecht als klare Aussage verstehen, dass man den Weiterbau der OWIIIa hier nicht möchte. An das Argument der Hellweg Entlastung glaubt sowieso fast keiner mehr.



Das Gesamtergebnis incl. der Briefwahl Ergebnisse in Wickede sieht wie folgt aus.:

Foto: BISuF - Auffahrt

Interessant ist auch die Entwicklung gegenüber 2014 im Wahlbezirk 20 – Wickede.

Foto: Stadt Dortmund Votemanager.de

Foto: Stadt Dortmund Votemanager.de

Hier hat die SPD über 10,5%, die CDU über 4,2 % verloren.

Die Grünen haben dagegen 7,5 % und die Linken 1,5% zugelegt.