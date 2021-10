Die Polizei Duisburg leistet wichtige Präventionsarbeit und wurde jetzt vom Innenministerium als Pilotbehörde für ein besonderes Projekt ausgewählt: Den "Heartbeat Bus" - ein mobiles Foto-, Film- und Tonstudio für Kinder und Jugendliche, bei denen schon öfter die Polizei vor der Türe stand.

Schlagfertig mit Worten statt mit Fäusten; so lautete die Devise. Fünf Teilnehmer im alter von 12 oder 13 Jahren hatten die Gelegenheit, ihre Geschichten im Rahmen eines Hip Hop-Workshops musikalisch zu erzählen - und daraus zu lernen. Das Ziel: Wege aus der Kriminalität finden! Kriminalhauptkommissar Torsten Meldau meinte: "Die Jugendlichen bekommen wichtige Botschaften vermittelt. Sie lernen unter anderem respektvoll mit anderen Menschen umzugehen und wie sie ihre Ziele verfolgen."

Das Projekt fand im Zusammenhang mit der kriminalpräventativen Initiative "Kurve kriegen" des Innenministeriums statt. Drei Tage lang legte der Bus einen Stopp auf der Klosterstraße ein. Das Programm: Die Hip Hop-Kultur kennenlernen, Texte schreiben, eigene Songs aufnehmen. Unterstützung bekamen die jungen Menschen dabei unter anderem von einer Pädagogin sowie Musikproduzent und Rapper Rico Montero (31). Was ist "Kurve kriegen"? Die NRW-Initiative "Kurve kriegen" hilft jungen Menschen und ihren Familien aus der Kriminalität - mit pädagogischen Fachkräften und erfahrenen Kriminalbeamten. Zur Zielgruppe gehören mehrfachtatverdächtige Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren. Ihre Lebensumstände sind derart risikobelastet, dass ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität droht. Bevor solche Entwicklungen Fahrt aufnehmen, beugt die Polizei gezielt und wirkungsvoll vor. Der Heartbeat-Bus ist ein mobiles Foto-, Film- und Tonstudio für Kinder und Jugendliche, bei denen schon öfter die Polizei vor der Türe stand.