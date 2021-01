Am Montagnachmittag, 11. Januar, 16:40 Uhr, hat ein 38-Jähriger versucht, einen Mann in einem schwarzen Mercedes-SUV anzuhalten, nachdem es auf der Koopmannstraße fast zu einem Unfall gekommen war.

Auf der Bügelstraße verließ der Duisburger seinen Renault und forderte den etwa 50-jährigen Mann am Steuer des Mercedes zum Anhalten auf. Dieser fuhr zunächst langsamer, beschleunigte dann jedoch plötzlich, kurz bevor er den Anhalter fast erreicht hatte. Der 38-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen, hielt sich am Scheibenwischer fest und fiel auf die Fahrbahn. Er verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Der SUV hatte möglicherweise ein polnisches Nummernschild.

Auffällig am Mercedes war, dass er einen Pkw-Anhänger gezogen hat, auf dem ein roter Mercedes Sprinter stand. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die sich unter Tel. 0203/2800 an die Polizei Duisburg wenden können.