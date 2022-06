Gleich zwei Mal haben Unbekannte im Laufe des Dienstags (28. Juni) in der Stadt Senioren ins Visier genommen.

Gegen 9 Uhr soll ein Unbekannter einer 81-Jährigen auf dem Kometenplatz in Aldenrade (im Bereich der dortigen Bäckerei) die Handtasche entrissen und darin gewühlt haben. Die Frau stürzte bei dem Vorfall und verletzte sich. Schließlich sei der Täter ohne Beute verschwunden, sagte die Seniorin der Polizei.

Gegen 17:45 Uhr hatte es ein Täter auf die Halskette einer 89-Jährigen an der Giesenfeldstraße in Rumeln abgesehen. Er näherte sich der Frau von hinten und legte ihr ein Tuch um den Hals, dann verschwand der Mann wieder und die Frau bemerkte, dass ihre Kette verschwunden war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 1,85 Meter groß, schwarze Kopfbedeckung, schwarze Hose, blaues Shirt. Er ist über die Straße Am Westrich geflohen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0203/2800 entgegen.