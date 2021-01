Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Dienstagnachmittag, 26. Januar, 16:25 Uhr, ein Rollerfahrer auf, der zu schnell unterwegs war.

Als der 33-jährige Duisburger auf dem Zweirad bemerkte, dass die Polizisten ihn anhalten und kontrollieren wollten, fuhr er einige Treppenstufen am Lechweg herunter. Ein aufmerksamer Zeuge zeigte den Beamten, dass er in die Hinterhöfe der Straße Am Paßfeld geflüchtet sei. Er sprang noch über mehrere Gartenzäune, konnte aber schließlich von den Polizisten auf einem Hinterhof der Ringstraße gestellt werden.

Weil er Drogen konsumiert hatte, entnahm eine Ärztin ihm eine Blutprobe. Außerdem stellte sich heraus, dass er keine entsprechende Fahrerlaubnis hatte. Auf der Straße Am Paßfeld fanden die Polizisten den Roller. Um zu überprüfen, ob der Roller getunt wurde, damit er schneller fährt, stellten die Ordnungshüter das Zweirad sicher. Den 33-Jährigen erwartete nun ein Strafverfahren.