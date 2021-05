33 Jahre lang war Ingo Schäfer Pfarrer im Kirchenkreis Moers, in den Jahren 1987 bis 2009 in Rheinhausen, anschließend in Friemersheim. Im vergangenen Jahr ging er in den Ruhestand.

Wegen der Corona-Pandemie musste der offizielle Abschied verschoben werden. Jetzt, am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird er nachgeholt und Pfarrer Ingo Schäfer von seinen Aufgaben entpflichtet. Der Gottesdienst in der Kreuzkirche, In den Bänden 57 in Friemersheim, beginnt um 10.30 Uhr. Da aufgrund der Pandemie die Sitzplätze in der Kreuzkirche stark begrenzt sind, bittet die Evangelische Emmauskirchengemeinde um Platzreservierungen unter Tel. 02065/41692. Wer möchte, kann den Gottesdienst auch über Telefon oder Video mitfeiern. Wer teilnehmen will, meldet sich bei Pfarrerin Anne Petsch per Mail: anne.petsch@ekir.de oder Tel. 02065/838903.