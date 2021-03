Ein Stück Normalität gab es an diesem Samstag für viele Familien im Duisburger Zoo. Die Schlangen vor den Toren waren den ganzen Tag über lang, Geduld war gefragt um die vielen Tiere endlich wiederzusehen.

Online mussten die Tickets vorab gebucht werden, es gab verschiedene Zeitfenster für den Zoobesuch zur Auswahl. Wenn man einmal drin war, dann konnte man auch bis zum Ende im Tierpark bleiben. Delfinarium und einige andere Tierhäuser waren aus Infektionsschutzgründen geschlossen, Pfeile auf dem Boden gaben den Besuchern die Richtung vor. Die Koales aßen hinter verschlossenen Türen ihren Bambus und hoffen ebenfalls, bald wieder Besucher zu sehen. Der Zoo hatte seine Hausaufgaben gemacht, die Zoofans verteilten sich gut auf dem großen Gelände und alle Beteiligten waren froh, trotz des wechselhaften Wetters, wieder eine Freizeitaktivität in Corona-Zeiten unternehmen zu können. Und die Tiere? Die waren völlig entspannt, viele versteckten sich bei dem Wetter, um in ihren Höhlen und Häusern vor dem Regen in Sicherheit zu sein. Mit besserem Wetter kann es in den nächsten Wochen tierisch im Zoo weitergehen.