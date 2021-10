Noch in dieser Woche startete die Vermarktung für die Fläche „Am alten Holzhafen“. Dies gab Oberbürgermeister Sören Link anlässlich der in München stattfindenden Expo Real bekannt.

In den vergangenen Monaten wurde das prominente Grundstück an der Schifferstraße im Duisburger Innenhafen unter dem Namen „Am alten Holzhafen“ aufbereitet und die technischen und juristischen Rahmenbedingungen für eine Neuausschreibung erarbeitet und neu aufgestellt.

Ab sofort können sich Investoren unter www.duisburg.de/holzhafen informieren. Sie haben danach sechs Wochen Zeit, ihr Interesse zu bekunden und ihre Eignung nachzuweisen. Anschließend werden alle Gutachten, Unterlagen und Erkenntnisse über Boden- und Gründungsverhältnisse sowie einzuhaltende Rahmenbedingungen den Kaufinteressenten zur Verfügung gestellt.

Oberbürgermeister Sören Link erklärt: „Ich freue mich, dass wir mit der Ausschreibung des letzten noch verfügbaren Ufergrundstückes am Innenhafen und der damit begonnenen Investorensuche starten können. Ich bin zuversichtlich, dass uns nun der Lückenschluss in Duisburgs Hafenviertel gelingen wird.“

Aufgrund der hohen Komplexität der Rahmenbedingungen ist vorgesehen, für die Kalkulierung eines Kaufpreises sowie eines Konzeptes eine Bearbeitungszeit von rund sechs Monaten einzuräumen. Als Prämisse für die erneute Ausschreibung gilt, dass das Grundstück mit einem anhand eines Verkehrswertgutachtens festgelegten Mindestgebot ausgeschrieben werden soll. Das Gelände "Am alten Holzhafen“ am Innenhafen ist bereit für eine Vermarktung.