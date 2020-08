Der Termin für den Neustart des Rhein-Ruhr-Marathons steht fest. Am Sonntag, 6. Juni, geht die 38. Auflage des Duisburg-Laufs in die nächste Runde. Das gab der Stadtsportbund Duisburg, der den Marathon-Tag zusammen mit dem LC Duisburg veranstaltet, bekannt.

Meldungen für das Rennen über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern, den Halbmarathon, den Inline-Marathon, den Staffelmarathon sowie die Konkurrenz der Handbiker sind ab Mitte August über die Seite www.rhein-ruhr-marahton.de möglich. Der SSB Duisburg wird rechtzeitig über alle seine Medien-Plattformen den Meldestart bekannt geben. Der Lauf sorgt parallel zum letzten Finaltag der Euromeisterschaften der Kanuten im Sportpark Duisburg für Bewegung. Die Veranstalter versprechen sich davon, dass beide Wettbewerbe profitieren.

Lauf parallel zum Finaltag der Kanu-EM

„Vor zwei Jahren hatten wir den Kanu-Worldcup und den Rhein-Ruhr-Marathon zeitgleich an einem Wochenende. Für die Logistik bedeutet das eine enorme Herausforderung. Für die Duisburger Sportfans war es ein Fest mit vollen Tribünen beim Zieleinlauf in der Schauinsland-Reisen-Arena und bei den Kanuten auf der Regattabahn“, sagt Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbunds Duisburg, über die Terminentscheidung.

Uwe Busch erklärt zudem: „Wir freuen uns, dass wir unser Versprechen einlösen konnten. Nach dem Erfolg des #RRMHomeRun hatten wir allen Unterstützern zugesagt, dass wir wieder an den Start gehen. Das passende Datum zu finden, hat etwas gedauert. Wir mussten erst die Rahmenterminplanung für die Dritte Liga abwarten. Danach haben wir uns dann mit dem Kanu-Regatta-Verein abgestimmt, ob sie sich mit einem Double-Feature an dem EM-Wochenende anfreunden können.“

Inzwischen arbeite der SSB an der offiziellen Ausschreibung und an den notwendigen Informationen für die Internetseite. Nach der Absage des Laufs in diesem Jahr stehe der SSB vor der Herausforderung, den Läuferinnen und Läufern zu vermitteln: "Duisburg ist wieder da!“ Der Erfolg des #RRMHomeRun am 7. Juni, als virtuelle Alternative zum Rhein-Ruhr-Marathon, mache die Werbung freilich leichter. "Wir hatten über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich alle darauf freuen, wenn sie im nächsten Jahr wieder beim echten Rhein-Ruhr-Marathon starten werden. Was wir gesehen haben, Duisburg hat eine treue Fangemeinde. Darauf setzen wir jetzt ebenfalls beim Neustart 2021.“

Alle weitere Information über: www.rhein-ruhr-Marathon.de.