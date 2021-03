Fußball-Regionalligist VfB Homberg hat im Abstiegskampf der Regionalliga West ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 0:2-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten Bergisch Gladbach 09 konnten die Homberger die Abstiegsplätze verlassen.

Die Erleichterung war bei allen Beteiligten nach dem Schlusspfiff deutlich zu sehen. Hombergs Trainer Sunay Acar musste vor dem Anpfiff wieder Veränderungen an seiner Startelf vornehmen. Danny Rankl musste wieder passen, dieses Mal bremste ihn eine Verletzung aus. Ahmad Jafari und Pascale Talarski konnten dafür auf den Platz zurückkehren. Der "Sechser" Jafari musste die einzige freie Position im Sturm besetzen, für den Mittelfeldspieler eine ungewohnte Position.

Bevor der Ball an der Paffrather Straße rollen konnte, mussten beide Mannschaften wieder in die Kabinen, ein Gewitter hatte sich angekündigt. Nach 15 Minuten schickte Schiedsrichter Leonidas Exuzidis die Spieler zurück auf das Spielfeld. Der VfB erwischte einen Traumstart und ging in der siebten Minute durch Aushilfsstürmer Jafari in Führung. Pascale Talarski brachte den Ball von links hoch in den Strafraum von 09, Jafari war mit dem Kopf zur Stelle und traf zur frühen Führung. Die Gelb-Schwarzen waren stark präsent auf dem Feld und gingen konsequent in die Zweikämpfe. Das 0:2 durch Pierre Nowitzki wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. In der 30. Minute war Jafari erneut zur Stelle, Talarski spitzelte im gegnerischen Strafraum 09-Kapitän Cenk Durgun den Ball vom Fuß, Jafari stand bereit und versenkte das runde Leder im rechten Toreck.

In der zweiten Hälfte drängten die Gastgeber auf den Anschluss, Gutkowski hielt seinen Kasten allerdings sauber. Am Ende war der Jubel über den wichtigen Auswärtserfolg groß, am Samstag, 20. März, geht es mit dem Heimspiel gegen den SV 19 Straelen weiter.