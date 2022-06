Die Jahre 2020 und 2021 werden, was das gesellige Miteinander betrifft, als die Seuchenjahre schlechthin in die Geschichte eingehen. Reduzierung der Kontakte, A-H-A-Regeln und Alleinsein bestimmten unseren Alltag, keine körpernahen Dienstleistungen, kein Gaststättenbesuch, keine Feste, kein Kino!

Die nachhaltig sinkenden Inzidenzzahlen und weitere Entwarnungssignale lassen drei Publikumsmagnete wieder aufleben:

Seefest – Bei der Premierenveranstaltung an der Wasserski- und Freizeitanlage Toeppersee (Tegge) im Juli 2019 mit Spiel und Spaß, DJ an beiden Tagen, Wakeboard-Shows, Tauchen, Wasserrettungs-Demos, Hüpfburg, Trampolin, Backfisch, Matjes, Flammlachs und vielem mehr war die Resonanz dermaßen überwältigend, dass Veranstalter Michael König und Familie sich „wie Bolle“ auf das 2. Rumelner Seefest am Samstag, 2. Juli, 12 bis 0 Uhr, und Sonntag, 3. Juli, 11 bis 18 Uhr, freuen und entsprechend vorbereiten. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Runden Tisches Rumeln-Kaldenhausen. Adresse Seefest: Lohfelder Weg 91, Rumeln-Kaldenhausen.

Tag des Wassersports – Diese Veranstaltung gibt es schon, mit Unterbrechungen, seit 1971. Sie wird getragen von der Sportjugend der Stadt und den Wassersport treibenden Vereinen des Bezirks, seit vielen Jahren steigt sie auf dem Gelände der Brettsegler Rheinhausen. Segeln, Windsurfen, Stand-up-Paddling, Wasserski, Wakeboard, Kanu, Rudern, Retten, Tauchen, Angeln sind die Stichwörter des Sports, Sommer- und Familienfest die des Geselligen. Termin ist Samstag, 20. August, 14 Uhr bis Ende offen. Als Schirmherr fungiert zweiter Bezirksbürgermeister Ferdi Seidelt. Adresse Wassersportler-Fete: Borgschenweg 41, Rumeln-Kaldenhausen.

Sommerfest – Einer der beiden Traditionsveranstaltungen des Runden Tisches Rumeln-Kaldenhausen (seit 1999), zuerst auf dem Schulhof des AEG, seit 2008 auf dem Gelände der Gartenprofis Moldenhauer, ist ein großer Publikumsmagnet. Das durchgrünte Ambiente, die entspannte Atmosphäre und der kultige DJ-Abend sowie jede Menge Speis und Trank werden auch beim 22. Sommerfest ihre Wirkung nicht verfehlen. Der 1998 gegründete Runde Tisch, dem 19 Vereine, die Kirchen, die örtliche Kultur und über 120 Selbstständige angehören, zeigt sich an diesem Tag sehr persönlich, und zwar am Samstag, 3. September, 15 bis 0 Uhr. Adresse Sommerfest: Sittardweg 17, Rumeln-Kaldenhausen.