Glaube, Sitte, Heimat: So lautet auch das Motto der seit 1924 bestehenden Schützenbruderschaft St. Sebastianus Buchholz.

Dass dies auch aktiv in der Bruderschaft gelebt wird, beweist die St. Barbara Kompanie, eine von 14 Abteilungen der Buchholzer Schützen, aktuell wieder mit ihrer nun schon neunten Großspende an die Duisburger Tafel seit Beginn der Corona-Pandemie. Bereits im letzten Jahr suchten sich die Damen der St. Barbara Kompanie die Duisburger Tafel als ein stark von den Corona-bedingten Auswirkungen betroffenes Hilfsprojekt aus, um dort dauerhaft Unterstützung zu leisten.

„Meinen Mitstreiterinnen und mir war es ein wichtiges Anliegen, nicht nur einmalig punktuell Hilfe zu leisten, sondern die Tafel immer wieder in der Corona-Zeit zu stärken. Umso mehr freut es mich, dass wir nun schon zum neunten Mal in Folge hier sind und einen kleinen Beitrag leisten können, bedürftige Menschen in finanzieller Not mit Lebensmitteln zu unterstützen“, erklärt Birgit Thülig, Vorsitzende der St. Barbara Kompanie.