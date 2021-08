Das ist schon nicht mehr Tradition. Das ist Brauchtum. Die AWO-Integration versüßte 48 I-Dötzchen den erstklassigen Start ins Abenteuer „Lesen, Schreiben, Rechnen“. Die Schultüte gepackt mit Lineal, Buntstiften, Tuschkästen und vielem mehr macht Lust aufs kleine Einmaleins und das ABC. Bereits seit einigen Jahren setzt die AWO-„Familienhilfe sofort vor Ort“ mit ihrem Geschenk zum ersten Schultag ein Zeichen: „Wir sind für Euch da und helfen Euch, wenn Ihr uns braucht.“

AWO-Familienhelferin Amal Kassem und der Schulsozialarbeiter Dominik Herrmann machten sich gut ausgestattet mit Maske, Handschuhe und mit Abstand auf den Weg zu den Familien der Erstklässler um die Schultüten zu überreichen. Mit dem „Starterkit“ in der Hand stellten sich Amal Kassem und Dominik Herrmann noch während der Ferien bei den Eltern der neuen Grundschulkinder im Stadtteil vor. Dabei ging es um mehr als einen gelungenen ersten Schultag. Amal Kassem: „Wir begleiten die Mädchen und Jungen beim Einstieg in diese neue und aufregende Zeit.“

Der erste Kontakt macht es den Eltern leichter, im Ernstfall Unterstützung bei der „Familienhilfe sofort vor Ort“ zu suchen. Das Geschenk bot da einen erstklassigen Gesprächseinstieg, wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit lehren. Haben die Familien einmal Vertrauen gefasst, wenden sich auch mit Sorgen, die nicht mit Schulnoten zu tun haben, an das AWO-Team mit Büro auf der Eligiusstraße.

Die AWO-Integration hatte im Vorfeld mit Informationen selbst für die Schultüten-Aktion geworben. Mit großem Erfolg! 48 Kinder wünschten sich in diesem Jahr eine Schultüte.