Die KjG Herz-Jesu, Katholische junge Gemeinde, bereitet die Kinder unter der Leitung von Gabi Haak und vielen Jugendlichen auf diese Aktion vor. Mit dem Segen von Pater Tobias am kommenden Freitag um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, machen sich an die 36 Jungen und Mädchen mit vielen Begleitern auf den Weg durch Neumühl.

Als Caspar, Melchior und Balthasar bringen die Sternsinger aus der Neumühler Herz-Jesu Gemeinde den Segen von Haus zu Haus und sammeln für notleidende Kinder im Libanon und weltweit. Die Aktion Dreikönigssingen 2020 nimmt das Thema des Friedens in den Blick. Unter dem Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" werden die Sternsinger bei der kommenden Aktion in besonderer Weise zu Friedensboten - für die Menschen in ihrem Ort und in ihrer Gemeinde ebenso wie für Kinder weltweit.

Viel Ausdauer

Die Sternsinger müssen in Neumühl viel Ausdauer beweisen, da es eine große Gemeinde ist und die Wege auch durch das Gewerbegebiet Neumühl führen. Am 6. Januar werden die Sternsinger im Rahmen einer Eucharistiefeier um 18.15 Uhr von Pater Tobias empfangen. Alle Kinder und besonders die diesjährigen Kommunionkinder der Gemeinde Herz-Jesu sind zu dieser Abschlussmesse der Sternsingeraktion 2020 eingeladen. Anschließend gibt es dann für die fleißigen Sternsinger Urkunden und eine große Tüte voller Überraschungen.

Segensspruch

In den kommenden Tagen ziehen die Kinder durch die Gemeinde, um die Häuser mit den Segensbuchstaben C, M und B zu verzieren. Sie stehen für Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus. Die Kinder, die in mehrere Gruppen eingeteilt sind, werden jeweils von einem Betreuer begleitet und bei ihrem Rundgang durch Neumühl professionell ausgestattet sein. Die Kinder tragen einen Button mit dem Slogan "Ich bin ein Sternsinger" und werden sich ausweisen können. Beides gehört zur offiziellen Ausrüstung des Kindermissionswerks. Diese Requisiten sollen auf die Verbundenheit zwischen allen Sternsingern im Land hinweisen. Im Gottesdienst, den die Kinder als Könige Caspar, Melchior und Balthasar mit selbst gebastelten Kronen, Umhängen und Weihnachtssternen verfolgen werden, erinnert Pater Tobias dann an die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland.

Der Aussendungsgottesdienst ist am Freitag, 3. Januar um 10 Uhr in der Herz-Jesu Kirche, Holtener Straße 176, Neumühl.