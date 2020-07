„Die Moped-Freunde und Liebhaber historischer Schätzchen wollten einfach mal wieder einen Blick in unsere imposante Ausstellung werfen“, sagt Peter Wedig, Vorsitzender des Moped-Clubs Neumühl, „deshalb hatten wir uns entschlossen, unter Einhalten aller Vorsichtsmaßnahmen und Regeln in Sachen Corona diesem Wunsch entgegenzukommen.



Manche Moped-Freaks hatten schon regelrechte Entzugserscheinungen. Im letzten Monat wurde ein erster „Öffnungsversuch“ gestartet, und der ist geglückt. Alle haben sich im Neumühler Moped-Museum auf Holtener Gebiet an die Regeln und Schutzmaßnahmen gehalten. Das hat die Verantwortlichen gestärkt, so fortzufahren. Deshalb wird auch am morgigen Sonntag, 19. Juli, im „Zweirad-Tempel“ an der Waldteichstraße 93 in Oberhausen-Holten ein Besuch bei Abstand mit Anstand möglich sein.

Von 9.30 bis 14 Uhr kann man dort die gut 150 historischen Mopeds aus Vorkriegszeiten und der Epoche des deutschen Wirtschaftswunders sehen und bestaunen, aber auch mal hören und riechen. Jeder Besucher sollte aber auf jeden Fall seine eigene Nasen- und Mundschutzmaske mitbringen.