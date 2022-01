„Im Rahmen unserer Aktion "Ganze halbe Seite" stellt sich heute die Initiative "Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)" selbst vor.“

Die DLRG wurde im Jahr 1913 in Leipzig unter dem Aspekt gegründet, Menschen vor dem Ertrinken "im unbekannten Element" Wasser zu schützen. Bereits 1916 begann in Duisburg eine DLRG Ortsgruppe ihre ehrenamtliche Arbeit und agiert seit 1974 unter dem DLRG Bezirk Duisburg in vier Ortsgruppen - Walsum, Homberg, Rheinhausen und Duisburg. Wir setzen uns dafür ein, dass JEDER, ob jung oder alt, die Chance hat, schwimmen zu lernen, sich weiter zu fördern und zum Lebensretter für ANDERE zu werden.

Früh lernen lohnt sich und gemäß dem Motto "Übung macht den Meister" bietet die DLRG spielerisches Babyschwimmen, Wassergewöhnung und Anfängerschwimmen an. Durch die DLRG Kurse werden erste Ängste abgebaut, Atemtechniken und Arm- sowie Beinbewegungen gelernt. In den darauf aufbauenden Kursen wird die Schwimmfähigkeit weiter gefördert und erste Rettungs- sowie Eigenmaßnahmen gelernt. Neben den Jugendschwimmabzeichen erlangst Du Deine ersten Rettungsschwimmabzeichen - Juniorretter und Rettungsschwimmer Bronze.

Die Lebensretter von morgen

Damit die Einsatzfähigkeit im Wasserrettungsdienst auch in Zukunft gewährleistet werden kann, benötigen die Lebensretter Nachwuchs. Dieser wird in den Jugend-Einsatz-Teams (JET) ausgebildet. Unsere jungen Mitglieder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren werden an den Einsatz in und an Gewässern herangeführt und nachhaltig in die DLRG integriert. Neben der umfassenden Vorbereitung auf den Ernstfall: erste Hilfe Kurs, Knotenkunde, Funken, kommt der Spaß in der Gemeinschaft nicht zu kurz. Jährliche Highlights stellen das Osterfeuer, Zeltlager, Olympiaden, Tag des Wasserretters und Halloweenfeiern für Kinder und Jugendliche dar. Der krönende Abschluss der JET-Ausbildung ist Dein Rettungsschwimmabzeichen - Silber.

Um Mensch und Tier im Notfall aus der Wassergefahr erfolgreich retten zu können, zählt die Organisation und Koordinierung von ausgebildeten Einsatzkräften und wichtigem Einsatzmaterial zur Aufgabe des Wasserrettungsdienstes. Praktische Erfahrung sammelst Du bei verschiedenen (Sport-)Events an unseren Einsatzgebieten im Stadtgebiet wie den Wachen Regattabahn, Wolfssee, Toeppersee oder den Einsatzgebieten an Rhein und Ruhr. Hierfür sind auch Quereinsteiger jeden Alters bei uns willkommen, die bereits gut und ausdauernd schwimmen können oder mit uns trainieren wollen. Um am Land auch effektiv arbeiten zu können, trainieren wir erste Hilfemaßnahmen und bilden DLRG-Sanitäter aus. Realistische Unfalldarstellungen symbolisieren Ernstfälle und wappnen uns für den Einsatz.

Die DLRG-Motorboote sind äußerst wichtige Einsatzmittel unserer täglichen Arbeit. Ihre Bedienung und Beherrschung, insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen, erfordert demnach fundiertes Fachwissen und praktische Fertigkeiten. Um den Bootsführerschein zu erlangen, musst Du großes Engagement zeigen und das Vertrauen von Ortsgruppenverantwortlichen erlangt haben, um ein so wertvolles und effektives Einsatzmittel anvertraut zu bekommen.

Den DLRG Rettungssport kannst Du in unserer Ortsgruppe Homberg betreiben. Gute Rettungssportler sind auch gute Rettungsschwimmer. Im Ernstfall kann daher der (Rettungs-)Sport helfen, Leben zu retten. Kraft, Kondition, Schnelligkeit und die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzungen, um im Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein. Von 8 bis über 60 Jahren wird aktuell jede Altersklasse deutschlandweit auf Wettkämpfen vertreten.

Der DLRG Bezirk Duisburg unterstützt die Feuerwehr der Stadt Duisburg. Die Schnelle Einsatzgruppe - Wasserrettung wird bei Notfällen am und im Wasser alarmiert und hat vor allem in unserer Region mit stark frequentierten Gewässern wie Rhein und Ruhr einen hohen Stellenwert. Im SEG-Team agieren wir mit besonders engagierten und aktiven Lebensrettern, wie Einsatztaucher, die in der OG Rheinhausen ausgebildet werden und bei der Personensuche- und Bergung unter Wasser von Relevanz sind. Typische Einsatzmuster sind die Suche und Rettung Ertrinkender, die Abwendung von Umweltgefahren am und im Wasser, Eisrettung und Einsatz im Katastrophenschutz (KAT).

In Zeiten der Corona Pandemie waren unsere Mitglieder in zahllosen Stunden ehrenamtlich in Teststationen vor Altenheimen und der Teststation der MSV-Arena tätig. Mit unserer Einheit KAT-Schutz waren wir mehrere Tage während der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in der Nordeifel im Einsatz, um vor Ort Hilfe zu leisten. Dort war besonders viel Unterstützung wie Einsatzmaterial gefragt und eine weitreichende Ausbildung bis zum Strömungsretter hilfreich.

Schnelle Einsatzgruppen Wasserrettung

Hast du unsere Grundausbildung mit dem Nachweis der Rettungs- und Einsatzfähigkeit erlangt, kannst Du Dich zur Wasseraufsicht oder zum Rettungsdienst an der Nordsee- und/oder Ostsee-Küste melden. Das ist kein Urlaub, aber in der DLRG eine besonders verantwortliche Aufgabe und stärkt die Gemeinschaft. Unter "DLRGTube" findest Du im Internet informative sowie spektakuläre Videos über die ehrenamtlichen Lebensretter der DLRG.

Wollt ihr euch ehrenamtlich engagieren? Schwimmen lernen? Leben retten?

Werde Lebensretter im Ehrenamt bei der DLRG - Schwimmausbilder, Rettungsschwimmer, Sprechfunker, Bootsführer, Sanitäter, Strömungsretter, Bootsführer.