Zum Jahreswechsel 21/22

Es ist schon wieder ein Jahr zu ende,

Egal wie man es dreht und wende .

Es ändert sich nichts daran,

wieder fängt ein neues an.

Freut und Leid war auch dabei,

Egal das Jahr geht heute Nacht vorbei ;-).

Das Neue muss uns noch nicht belasten,

besser ist es auch mal zu rasten

und ein wenig zu verweilen,

anstatt gleich wieder los zu eilen !!!

All meine LK Freunde und Leser innen, dem LK Team, wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr !!!

L.G. aus Emmerich,bleibt gesund .



ps. in den Zeilen habe ich Corona nicht erwähnt, weil man es stündlich in den Nachrichten hört.

Sage aber auch hier wie dort,

lasst euch impfen, dann geht dieser Virus auch bald fort.

In diesem Sinne, alles Gute !!!