Manches lässt sich nach Monaten der Pandemie nur sehr schwer begreifen: So musste die Essener Polizei gestern Abendeinen Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern in einer Kirche an der Altenessener

Straße auflösen.



Ein Anrufer hatte der Polizei um 19.47 Uhr gemeldet, dass eine größere Anzahl anMenschen das Gotteshaus betreten habe. Als die Polizei kurze Zeit später mit der

Hundertschaft eintraf, saßen 88 Erwachsene sowie 10 Kinder in der Kirche.

Keineder anwesenden Personen trug einen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz oder hielt

sich an den erforderlichen Mindestabstand. Auch wurde keine Liste der Teilnehmerzur Kontaktnachverfolgung geführt.



Massive Verstöße gegen Coronaschutzverordnung

Aufgrund der massiven Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung wurde derGottesdienst sofort beendet. Die knapp 100 Teilnehmer wurden aus der Kirche

geführt und ihre Identitäten festgestellt.

Gegen alle Erwachsenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben und andie Stadt Essen als zuständige Behörde weitergeleitet.