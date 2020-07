Wenn ihr etwas auf der Seele liegt, dann greift Maga Dorn zu Papier und Stift. Sie schreibt ihre Gedanken nieder. "Das befreit", berichtet die Schönebeckerin. Freunde und Familie lässt die 80-Jährige schon immer an ihren Gedanken teilhaben. Jetzt ist einer ihrer lyrischen Texte in einem Gedichtbändchen erschienen.

von Christa Herlinger

Vorsichtig blättert Marga Dorn, die seit viereinhalb Jahren als Mieterin der Wohnanlage Seniorenstift Kloster Emmaus an der Schönebecker Straße lebt, das Büchlein durch. Barbara Poggenmöller hat es mit nach Schönebeck gebracht und der Autorin persönlich überreicht.

"Was passiert mit den Menschen in den Häusern?"

Die Bottroperin ist normalerweise regelmäßig mit ihrem Mode-Mobil in der Einrichtung zu Gast. Dann kam der 13. März. Der Lockdown. Das öffentliche Leben und damit auch das in den Senioreneinrichtungen musste von jetzt auf gleich auf Null heruntergefahren werden. "Wir haben im Kollegenkreis überlegt und uns gefragt, was passiert jetzt in den Häusern? Wie gehen die Menschen mit der Situation um?", so Poggenmöller. Antworten auf die Fragen finden sich in dem Gedichtband. Darin sind lyrische Texte gesammelt, die Bewohner verschiedener Einrichtungen in ganz Deutschland während der Corona-Isolation verfasst haben.

Hamsterkäufe und Run auf Toilettenpapier

Auf Seite 23 findet sich der von Marga Dorn. Darin berichtet die 80-Jährige über die Absonderlichkeiten der ersten Corona-Wochen, über Hamsterkäufe und den unerklärlichen Run auf Toilettenpapier. Und sie hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.

Anja Amonat, Bereichsleitung Öffentlichkeit und Soziales in der Schönebecker Einrichtung, hat den Text gelesen, war beeindruckt. "Und ich wusste von den Projekt, das Barbara Poggenmöller und ihre Kollegen planen."

Ehrenplatz im Bücherregal

Amonat leitete den Text weiter und wartete gespannt auf die Reaktion. Die war eindeutig. Bei Poggenmöller und ihren Kollegen kam der Text ebenso gut an wie bei den Bewohnern des Kloster Emmaus. Sie setzten Dorns Gedicht mit auf die Liste für den geplanten Band, der nun als bleibende Erinnerung einen Ehrenplatz in Marga Dorns Bücherregal erhält.