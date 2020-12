Auch in diesem Jahr schließen sich die Gemeinden der Pfarrei St. Josef, Frintrop, der Aktion des Bistums Essen „Offene Kirchen im Advent“ an. Eine Aktion, die speziell in Corona-Zeiten eine „sichere“ Möglichkeit der Einkehr und Besinnung bietet.



In St. Josef, Himmelpforten 13, ist die Kirche montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Kirche St. Antonius Abbas, Kiek Ut 6, öffnet ihre Türen jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr. Eine besondere Beleuchtung und leise besinnliche Musik helfen dem Trubel der Vorweihnachtszeit zumindest für einen kurzen Moment zu entfliehen. Ein ausliegender kleiner Kirchenführer bietet die Möglichkeit, sich mit den Besonderheiten des Gotteshauses vertraut zu machen.

In St. Franziskus, Rabenhorst 2, besteht an jedem Donnerstag von 18 bis 20 Uhr die Möglichkeit zur adventlichen Einkehr.

Die Gemeinde St. Paulus, Tangabucht 12, öffnet ihre Pforten zum Vorraum der Kirche täglich von 9 bis 19 Uhr.