Ob Einweihung eines neuen Sportplatzes, das Borbecker Marktfest, der Weihnachtsmarkt-Tag oder die persönliche Gratulation zu einem hohen Geburtstag. Wenn immer sein Amt es erforderte, dann war er da. Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreier. Seine Partei war die SPD. Doch Kehlbreier war ein Borbecker für Borbecker. Nach kurzer schwerer Krankheit ist er am Wochenende im Alter von 83 Jahren verstorben.

"Wir verlieren mit Helmut Kehlbreier einen sehr engagierten Menschen, einen guten Genossen und einen aufrichtigen Freund", so Ulrich Schulte-Wieschen, Fraktionsvorsitzender der SPD in der BV IV.

Mit einer kurzen Unterbrechung war Helmut Kehlbreier von 2004 bis zuletzt Bezirksbürgermeister im Bezirk IV–Borbeck. "Das Amt hat er in dieser Zeit nicht nur ausgeführt, sondern gelebt", weiß Schulte-Wieschen. Er sah sich als „Kümmerer“ und hat sich mit Leidenschaft und aus tiefstem Herzen, auch über Parteigrenzen hinweg, um die Sorgen und Probleme der Menschen gekümmert und ihre Interessen vertreten. "Leider war es im nicht mehr vergönnt, nach fast 16 Jahren im Amt seine letzte Bezirksvertretungssitzung als Bezirksbürgermeister zu leiten und sich persönlich von den Menschen zu verabschieden."

Engagierter Gewerkschafter und Versichertenberater

Helmut Kehlbreier war bis zuletzt engagierter Gewerkschafter in der IG Metall. Während seiner Berufstätigkeit setzte er sich als Betriebsrat für seine Arbeitskollegen ein. Der Verstorbene war nicht nur politisch aktiv, sondern für viele Menschen auch ein Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Rente. Regelmäßig hat der Versichertenberater seine Sprechstunden im Stadtteil - bei ZuZ im Bahnhof Borbeck - abgehalten.

Mit der Narrenkappe im Elferrat der Fidelen Frintroper

Neben allem politischen und sozialem Engagement war Helmut Kehlbreier ein sehr geselliger Mensch. Er war gern gesehener Gast bei Veranstaltungen der Borbecker Vereine, viele Jahre als Karnevalist im Elferrat der Fidelen Frintroper. Daneben hat er in vielen anderen Vereinen mitgearbeitet.

"Helmut Kehlbreier war bei den Menschen beliebt", weiß Schulte-Wieschen. "Das konnte jeder sehen, der einmal mit ihm über den Borbecker Wochenmarkt oder durch die Borbecker Fußgängerzone gelaufen ist."

Ein Mensch mit viel Herz und besonderem Charme

Und der Chef der SPD-Fraktion in der BV ist sich sicher: "Borbeck verliert mit Helmut Kehlbreier einen aufrichtigen Menschen mit viel Herz und einem besonderem Charme. Er hinterlässt eine deutliche Lücke. Sein Rat und sein Engagement werden uns fehlen."