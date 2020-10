Der Bahnhof Bergeborbeck ist für Pendler und Besucher das Tor zum Stadtteil. Stadion Essen und auch die Tennis- und Schießsportanlage an der Friedrich-Lange-Straße sind frequentierte Sport- und Freizeiteinrichtungen in Bergeborbeck. Doch Bahnsteige und Bahnhofsgebäude sind kein schöner Anblick.

von Christa Herlinger

"Bahnfahrer sind froh, so schnell wie möglich da raus zu sein", so Peter Lübben und Emanuel Gabriel von der SPD Bergeborbeck. Die Genossen sind unter die Grünpfleger gegangen. Denn der Bahnhofsvorplatz und auch die Grünanlagen zwischen den Gebäuden und der Hafenstraße machen wenig her. "Ein Schandfleck", fällt das Urteil von Lübben und Gabriel eindeutig aus. Und das ist zugleich Intention für ihre regelmäßigen Reinigungseinsätze.

Mehrere Jahre ist nichts auf Flächen passiert

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Bahnhof Bergeborbeck wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzten. Nachdem mehrere Jahre nichts auf diesen Flächen passiert ist." Lübben und Gabriel haben freiwillige Helfer zusammengetrommelt. Seit August legen sie Hand an, haben die Rasenflächen vor dem Bahnhof von Unkraut, Wildwuchs und vor allem von Unmengen an Müll befreit.

Begonnen hatte alles mit einem groben Schnitt der Fläche durch die Deutsche Bahn. Die war zu Beginn nicht ganz so angetan von dem geplanten Engagement der SPD Bergeborbeck. Lange mussten Peter Lübben und Emanuel Gabriel auf die Genehmigung ihres Vorhabens durch die Deutsche Bahn als Eigentümer des Grundstücks warten. Ende Juli kam dann die ersehnte Freigabe nach einem Ortstermin mit den zuständigen Mitarbeitern der Deutschen Bahn. Die Genossen konnten loslegen. Nach acht Reinigungseinsätzen haben sie einiges geschafft, den Vorplatz wieder einigermaßen ansehnlich gestaltet.

Landschaftsgärtner mit im Boot

"Uns ist aber mittlerweile klar, dass wir das nicht alleine schaffen werden, den Boden nachhaltig zu beackern." Weitere Hilfe musste organisiert werden. "Es ist uns gelungen, einen Landschaftsgärtner mit ins Boot zu holen", freut sich Peter Lübben. Der Fachmann wird im nächsten Frühjahr mit schwerem Gerät die Rasenflächen so vorbereiten, dass die ehrenamtlichen Helfer im Anschluss einen neuen Rasen und eine Insektenwiese einsähen können.

Doch die Helfer wollen auch in den nächsten Wochen und Monaten keineswegs die Hände in den Schoß legen: Dem Wildwuchs soll es weiter an den Kragen gehen, ebenso dem Müll. "Außerdem wollen wir regelmäßig nach dem Rechten schauen, um im kommenden Jahr erste Erfolge der Neugestaltung genießen zu können", versprechen die beiden Bergeborbecker. Das Umfeld des Bahnhofs Bergeborbeck ist seit Jahren kein schöner Anblick.

Archivfoto: Müller