Was trägt mich in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Ist es die Familie, mein Glaube, die Natur? Sind es Freunde, Begegnungen, Reisen oder meine Hobbys? Mit dieser Thematik näher auseinandersetzen können sich die Teilnehmer des Workshops „Seelenstelen“, den die Gemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede im März anbietet.

Mit den Gedanken und Erkenntnissen aus diesen Fragen haben die Teilnehmer an drei Abenden die Möglichkeit, 1,70 Meter hohe Holzbretter mit Texten, Symbolen und Farben zu gestalten – also ihre ganz eigene Seelenstele herzustellen.

Idee geht auf Bali Tollak zurück

Die Seelenstelen sind eine Weiterentwicklung der Seelenbretter von Bali Tollak. Die bayrische Künstlerin begann im Jahr 2002 mit der Herstellung ihrer Kunstwerke. Animiert wurde sie durch sogenannte Totenbretter, die im Bayrischen Wald als Flurdenkmale von vergangenen Bestattungsriten künden. Über das Ziel seines Lebens nachdenken, sich aber gleichzeitig auch der Vergänglichkeit des Lebens bewusst werden, darauf legt Tollak ihren Schwerpunkt.

Wünsche, Ziele und Träume

Die Seelenstele ist als ganz persönlicher Ausdruck jedes Teilnehmers, jeder Teilnehmerin gedacht. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen, Zielen und Träumen steht im Vordergrund. „Die Seelenstelen sollen zum Ausdruck bringen, wie wir unser Leben in Fülle, Freude und Lust im Heute feiern können, wobei Gott uns trägt“, erklärt Pfarrerin Anke Augustin.

Freiwilliger Kostenbeitrag

Workshop Seelenstelen: Donnerstag 5. + 12. + 19. März, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Friedenskirche, Schilfstraße 8, 45357 Essen-Dellwig

Information und Anmeldung: Anke Augustin, Tel. 0173 2978143 oder per E-Mail an pfarrerin.augustin@googlemail.com, Doris Brändlein, Tel. 0201 640675 oder per E-Mail an d.braendlein@gmx.de

Die Gemeinde bittet um einen freiwilligen Kostenbeitrag von 15 Euro pro Teilnehmer/in (inclusive Materialkosten).