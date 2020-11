Während das Bühnenprogramm vor Ort im November pausiert, präsentiert PACT Zollverein ein vielfältiges Onlineprogramm mit kostenlosen Angeboten.

Dem Beschluss zwischen Bund und Ländern sowie der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW folgend, ist das Bühnenprogramm vor Ort im November ausgesetzt. Zugleich erweitert PACT sein Onlineprogramm im November um weitere Formate.

Hamlet, Romeo und Co. als Haushaltsgegenstände

Bereits seit dem 17. September präsentiert das britische Performancekollektiv "Forced Entertainment" wöchentlich viermal, von Donnerstag bis Sonntag, Shakespeares Dramen in ungewöhnlicher Besetzung: Die Rollen von Hamlet, Othello, Romeo und Lady Macbeth übernehmen einfache Haushaltsgegenstände, die Bühne ist eine Tischplatte. Charismatisch und humorvoll erzählt von je einem Performer sind die 36 Episoden von "Complete Works: Table Top Shakespeare: At Home" eine ungewöhnliche Aufarbeitung des klassischen Stoffs. Noch bis zum 15. November erscheinen wöchentlich neue Folgen, alle 36 Episoden bleiben anschließend bis zum 30. November online verfügbar.

ATELIER zieht zu den Menschen nach Hause

Auch das jährliche Symposium IMPACT zieht in der diesjährigen Edition "IMPACT20 – Planetary Alliances" in den digitalen Raum und kreuzt Perspektiven aus Biotechnologie, Naturwissenschaft, Philosophie und zeitgenössischer Kunst: Als Vordenkerin des Posthumanismus und feministische Theoretikerin ist Prof. Dr. Rosi Braidotti eine prägende Stimme des gegenwärtigen philosophischen Diskurses. Prof. Dr. Ing. Lars Blank ist Leiter des Instituts der Angewandten Mikrobiologie an der RWTH Aachen und forscht zu mikrobiellem Stoffwechsel. Der Künstler Johannes Paul Raether umsorgt eine Gruppe konstruierter Identitäten, die sich aus Sprache, technolo­gischen Häuten und digitalen Geräten und Körpern zusammensetzen. In ihren Vorträgen, die am 12. und 13. November ab 18 Uhr auf der Website von PACT live gesendet werden, reflektieren Blank, Braidotti und Raether die Verhältnisse, Metabolismen und Beziehungen zwischen den Elementen und Akteuren unserer Welt und ihre Auswirkungen auf ökologi­sche, soziale, ökonomische und techno­logische Entwicklungen in einer Gemein­schaft. Wie kann aus neuen Allianzen ein neues Gemeinwesen formuliert werden, das den Menschen nicht länger ins Zen­trum der Wahrnehmung stellt?

Ende November zieht das beliebte ATELIER in seiner 64. Ausgabe zu den Zuschauern nach Hause. An mehreren Tagen präsentieren Künstler ihre Arbeiten im digitalen Raum. Die filmischen und multimedialen Präsentationen werden ergänzt durch Künstlergespräche. Die genauen Daten werden zeitnah bekannt gegeben.