Denis Gollan zum Sachkundigen Bürger der Stadt Essen gewählt

In der vergangenen Ratssitzung am 16.12.2020 wurde Denis Gollan aus Essen-Karnap für das ESSENER BÜRGER BÜNDNIS – Freie Wähler zum stellv. Sachkundigen Bürger in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bauen, sowie in den Wahlprüfungsausschuss gewählt. Somit ist das Essener Bürger Bündnis im Bezirk V weiterhin in allen Belangen der Kommunalpolitik in der Stadtgesellschaft eingebunden.

Zur Zeit ist Denis Gollan damit beschäftigt, eine neue Struktur des EBB vor Ort aufzubauen.

Bereits bei seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim FC Karnap 07/27 e.V. ist es ihm gelungen, einen neuen Presse- und Medienbereich aufzubauen und zu etablieren u.a. mit der Idee und Umsetzung der Vereinszeitung „Lohwiesen Express“, eine regelmäßige Berichterstattung in der Presse, den Aufbau eines YouTube Kanals, sowie den Aufbau einer neuen Vereinshomepage.

Seine politischen Erfahrungen sammelte Denis Gollan in den letzten sechs Jahren in mehreren politischen wie ehrenamtlichen Gremien.

Darüber hinaus hat er als Internetbeauftragter sowie als Wahlkampfleiter (Europawahl 2019, Bundestagswahl 2017, Landtagswahl 2017) einige politische Erfahrungen sammeln können.

„Ich bin der festen Überzeugung, das EBB im Essener Norden weiter nach vorne zu bringen und freue mich auf die neue Aufgabe“ so Denis Gollan.