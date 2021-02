Unter dem Motto "Kutzner im Doppelpack" lädt die CDU Altenessen-Süd zur ersten Bürgersprechstunde in diesem Jahr am Mittwoch, 17. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr ein.

Da eine persönliche Sprechstunde derzeit aufgrund der Corona-Krise nur eingeschränkt möglich ist, bieten der Vorsitzende der CDU Altenessen-Süd und sachkundige Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen, Uwe Kutzner, sowie der Bezirksvertreter und Kinderbeauftragter der BV V, Stefan Patrick Kutzner, den Bürgern die Möglichkeit, sich per Video mit ihren Fragen, Sorgen und Anregungen an die Kommunalpolitiker zu wenden. Unter der Mailadresse uwe.kutzner@cdu-fraktion-essen können sich alle interessierten Bürger melden und erhalten dann eine entsprechende Einladung zur Videoschaltung.

Städtebauliche Entwicklung in Altenessen

Neben Fragen und Antworten wird Uwe Kutzner auch speziell über die städtebaulichen Entwicklungen in Altenessen im Jahr 2021 berichten. Dazu zählt: Wie lange kann der "Treffpunkt Süd" bestehen bleiben? Wie geht es mit der Bauruine am Bahnhof Altenessen weiter? Wann beginnt die Entwicklung auf dem Areal des ehemaligen Kutels am Palmbuschweg? Wie lange bleibt der Bereich Hundebrinkstraße/Lierfeldstraße noch Einbahnstraße? Wie laufen die Pläne zum Bau der Gesamtschule und was macht die Neugestaltung des Kaiser-Wilhelm-Parks? Außerdem wird Aktuelles aus der Bezirksvertretung thematisiert.