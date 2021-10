Am Mittwoch, dem 6. Oktober laden die Grünen im Stadtbezirk V wieder ab 19.00 Uhr zu einem öffentlichen grünen Nordstammtisch ins Café Kult des "KD 11/13" an der Karl Denkhaus-Strasse in Altenessen ein.

Ein Teil des Abends wird daraus bestehen, die Ergebnisse in unserem Stadtbezirk V zu diskutieren und daraus Schlüsse für die NRW-Landtagswahl im Mai 2022 zu ziehen.

In ganz Essen haben exakt 46.548 Menschen den Grünen ihre Zweitstimme gegeben, was einem Anteil von 15,49 % entspricht. Grüne konnten 8,8% mehr Wähler*innen als noch 2017 gewinnen. Gegenüber der Bundestagswahl 2017 wurden 26.053 Menschen zusätzlich für die grünen Programmziele überzeugt. Die SPD, scheinbarer Gewinner der aktuellen Bundestagwahl, verlor in Essen über 2200 Wähler*innenstimmen. Auch die Bund so selbstbewusste FDP verlor in unserer Stadt ein halbes Prozent; die CDU sank um fast 5,4%; die Linke um 3,4 % und erfreulicherweise hatte auch die AFD in Essen Verluste von 3,33 %.

Bezirk V - Fast tausend Stimmen mehr für Grün

Von Prozentzahlen an erster oder 2. Stelle der Parteien in Altenessen, Vogelheim und Karnap sind Grüne im Norden noch deutlich entfernt Die grünen Zuwächse im Bezirk V bleiben aber trotz der zur Bundestagswahl jetzt auf 63,35 % gesunkenenen Wahlbeteiligung deutlich:

Haben diesmal 1915 Menschen die Grünen gewählt, waren es vor 4 Jahren erst 1016 Stimmen, das bedeutet einen Prozentzuwachs von 4,32 %. Die SPD konnte zwischen Altenessen, Vogelheim und Karnap nur 1,9 % Prozentzuwachs erreichen - was genau 23 zusätzlichen Stimmen entspricht, die FDP freut sich einen Zuwachs von 0,2 %;, tatsächlich hat sie 40 Wahlstimmen verloren. Auch die Linke hat mit dem Verlust von über 4 % exakt 966 Wählerstimmen verloren. Die im Bezirk V noch immer erschreckend hohen Ergebnisse von 13,61% für die AFD waren mit einem fast 5%-Verlust verbunden. Genau 2986 Wähler*innen hatte diese extreme Partei hier noch, also 1289 Stimmen weniger als 2017. Auch die Linke musste im Bezirk deutlich Federn lassen. Verluste von mehr als 4% bedeuten dort nur noch 827 Wahlstimmen gegenüber dem Ergebnis der vorhergehenden Bundestags, als noch 1793 Stimmen bei der Linken landeten.

Gesundheitsversorgung im Norden

Die grüne Position, nicht den Weg eines Bürgerbegehrens zu gehen, sondern die Folgen der Schließung des Marienhospitals in Altenessen und des Stoppenberger Vinzenz-Krankenhauses in anderer Form zu bekämpfen, war für viele betroffene Wähler*innen offensichtlich glaubwürdig. Christine Müller-Hechfellner, grüne Direktkandidatin in den Bezirken V; VI und VII har dafür auch in vielen kritischen Diskussionen, und Wahlständen Rede und Antwort gestanden. Struktur und notwendige Verbesserung der Gesundheitsversorgung im essener Norden wird ach zur NRW-Landtagswahl eine wesentliche Rolle spielen.

Walter Wandtke, Stadtteilgruppen-Koordinator der Grünen im Bezirk V