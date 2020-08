Die FDP Essen-Ost sieht in einer breiter aufgestellten KiTa-Landschaft enorme Chancen für frühkindliche Bildung und Entlastung für Familien. Daher fordern die Freien Demokraten eine Ausweitung von KiTa-Plätzen im Essener Osten. „In einer modernen und attraktiven Stadt dürfen Familien nicht monatelang um einen KiTa-Platz bangen müssen“, erläutert David Herberg (43), Kandidat zur Kommunalwahl und Mitglied im Vorstand der FDP Essen-Ost.

Innovative Konzepte sollen den KiTa-Ausbau zur vollständigen Ausreizung des Platzpotentials ergänzen. „Wir wünschen uns eine KiTa-Platz-Sharing-Plattform. Hier können Familien, die womöglich nur an Montagen und Dienstagen einen Platz benötigen, mit anderen Familien interagieren, die an den restlichen Tagen einen Platz benötigen. Gerade in Zeiten, in denen das Arbeiten im Homeoffice alltäglicher wird, ist diese Idee großartig für Essen“, erklärt Herberg.

Die Freien Demokraten wünschen sich zudem eine qualitative Entwicklung der KiTa-Landschaft. „Für die positive Entwicklung des Kindes ist Bildung in den ersten Lebensjahren besonders relevant. Daher wünschen wir uns auch eine Entwicklung von Kindertagesstätten in Richtung spielerische Bildungsinstitution“ führt Herberg aus. Außerdem begrüßen die Freien Demokraten die Entscheidung der Landesregierung, das letzte und vorletzte KiTa-Jahr gebührenfrei zu stellen.