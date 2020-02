"Wir sind alle bei Grün gefahren", sind sich die Unfallbeteiligten sicher. Denn hat es an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Eleonorastraße ordentlich gekracht. Und das bereits im Januar (22. Januar gegen 06.45 Uhr). Der Crash endete mit zwei Schwerverletzten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ampelanlage funktionierte einwandfrei, eine Störung haben die Beamten an der Unfallörtlichkeit auschließen können. Da aber nicht alle beiden Unfallfahrer "grün" gehabt haben können, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zum Unfallhergang: Ein 30 Jahre alte Peugeot -Fahrer war auf der Müller-Breslau-Straße in Fahrtrichtung Bergerhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein weiteres Auto. An der Kreuzung fuhr der 30-Jährige nach eigenen Angaben hinter dem anderen Auto bei "Grün" hinterher.

Der zweite Unfallbeteiligte, ein 59-jähriger Mazdafahrer, fuhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung A52. "Die Ampel zeigte Grünlicht", versicherte auch her und passierte die Kreuzung. Es kam zum Unfall.

Wer konkrete Hinweise zur Ampelschaltung oder zu dem Verkehrsunfall geben kann, insbesondere der Fahrer des Fahrzeugs, was womöglich vor dem schwarzen Peugeot gefahren ist, wird gebeten sich bei dem Verkehrsunfallaufnahmeteam unter der0201/829-0 zu melden.