Kanalbauarbeiten in Essen gehen weiter

In Essen-Bergerhausen ist die Kreuzung Weserstraße/Elbestraße nun für zwei Monate komplett gesperrt. Diese Kreuzung ist wichtig für die beiden angrenzenden Grundschulen. Die Theodor-Heuss-Grundschule , die Schule am Krausen Bäumchen und die zwei Kitas. Diese Kreuzung Weserstraße/Elbestraße ist deshalb für viele Kinder und Eltern ein Teil des täglichen Schulwegs und nun praktisch eine Sackgasse. Die Verkehrsbewegungen durch die Eltern werden zunehmen, da diese jetzt in der Sackgasse wenden müssen.

Ansonsten wären beide Grundschulen nur noch über erhebliche Umwege zu erreichen.

Die Kreuzung Weserstraße/Elbestraße soll bis Anfang März gesperrt bleiben.