Nix is mit Karneval wegen Corona

Kein Alave, oder Helau

am 11.11 oder am Rosenmontag.

Lange wurde Spekuliert, jetzt wird es ausgesprochen.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat schlechte Nachrichten

für alle Freunde von Karneval, Fasching, Fastnacht.

In einer Telefon-Konferenz des Gesundheitsausschusses im Bundestag hat man sich heute dafür ausgesprochen, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Jens Spahn sagte: „Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.“ Eigentlich Konsequent, wenn man an die Probleme mit Familienfeiern, Urlaubsrückkehren denkt.

Alle Bürger müssen die Umsicht vom März wieder walten lassen.