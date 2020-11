Kein Feuerwerk zum Jahreswechsel ?

In Holland ist die Entscheidung schon gefallen, es wird durch Corona kein Feuerwerk zum Jahreswechsel geben, ebenso in London, Rio oder NY.

Auch an den deutschen Küsten wird es kein Feuerwerk geben.

Dort gab es aber schon immer Einschränkungen, die auf die Bausubstanz Rücksicht nehmen.

Es gibt in Witten, Essen und Bottrop noch keine Entscheidung.



Aber man möchte die Krankenhäuser nicht auch noch mit zusätzlichen Patienten belasten, die einen Unfall mit Feuerwerkskörper haben. Ebenso natürlich auch die Ansammlung von Menschen vermeiden.

Es bleibt also noch abzuwarten, wie die Lage sich entwickeln wird.

Zustimmung gibt es aber jetzt schon von der deutschen Umwelthilfe, dadurch wird auch Feinstaub vermieden.