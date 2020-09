Das Dilemma mit den Corona Test

Sommergrippe, nein doch Corona!

Gewissenskonflikt Allgemeinwohl zu persönlicher Einschränkung

Die Winterzeit naht und schon jetzt gibt es die ersten „Sommergrippen.“

Am Abend hat man noch keine Symptome, aber am Morgen wacht man mit Fieber, Halsschmerzen, Husten und Schnupfen auf. Jetzt kommt man doch ins Grübeln.



War es im letzten Jahr noch eine Erkältung, oder noch schlimmer eine Männergrippe,

könnte es doch jetzt vielleicht Corona sein?

Man kommt ins Grübeln und meldet sich vielleicht bei einem Arzt zu einem Corona Test.

In zwei Tagen soll man zu dem Test kommen.

Jetzt beginnt aber das Dilemma.



Will ich Klarheit, ja ,aber was ist sollte der Test positiv sein?

Was erwarten mich bei meinem persönlichen Leben für Einschränkungen?

Bis zum Test solle ich mich zurücknehmen und die Kontakte schon jetzt reduziere.

Auch meine Kinder oder Lebenspartner!

Aber nach dem Test, sollte er positiv sein und ich in eine Quarantäne müssen.

Wie soll das ablaufen, ich darf noch nicht mal zum Einkaufen.

Mein Partner und ich dürfen nicht zur Arbeit, meine Kinder dürfen nicht in die Kita oder die Schule.

Nein das will ich alles nicht.

Aber das ist dann auch leider der Grund warum es immer noch so viele neue Fälle gibt.

Das persönliche Wohlbefinden wiegt dann meist mehr.

Darum wird der Test nach zwei Tagen überlegen doch abgesagt, dass Fieber ist ja etwas gesunken.

Aber das ist doch dann genau der falsche Weg.

Klarheit für sich und andere muss her, auch wenn man dann 14 Tage in Quarantäne muss.

Leider verfolgen nicht alle den konsequenten Weg. Siehe die Amerikanerin in Garmisch.

So werden wir der Lage nicht her werden und der mögliche Impfstoff ist auch kein Allheilmittel.