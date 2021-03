Die gerade erst eingeführten Lockerungen dürften in einigen Bundesländern vor Ostern schon wieder enden. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 79 wie das Robert Koch-Institut mitteilte.

Viele Lockerungsschritte dürften deswegen noch vor Ostern wieder zurückgenommen werden.

Ab einer Inzidenz von 100 ist eine „Notbremse“ in dem Beschluss vom 7.3 vorgesehen.

Überall dort, wo die 100 an drei Tagen überschritten wird, sollen automatisch wieder die Maßnahmen vom 7. März gelten.

Die Blumenläden, Gartencenter, Baumärkte, Zoo usw. müssten wieder schließen.



Ebenso müsste der Schulunterricht und die Kitabetreuung wieder eingeschränkt werden.

Treffen in Privaträumen wären wieder auf einen Haushalt plus eine Haushaltsfremde Person beschränkt.

Mal abwarten, wie sich die Ministerpräsidenten dann wieder herausreden werden.

Armin Laschet aus NRW hat in der WAZ schon angekündigt, dass diese Notbremse nicht automatisch greift. Man müsse erst die Herkunft der Zahlen analysieren.