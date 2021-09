Die Ferien sind vorbei und die Corona-Inzidenz an Schulen in Nordrhein-Westfalen ist rasant gestiegen. Es fehlen immer noch Luftfiltern und ein einheitlicher Plan, wer in Quarantäne muss und wer nicht.

Die Maßnahmen werden an Schulen unterschiedlich umgesetzt.

NRW 30000 Schüler sind in Quarantäne!

Ist ein Kind infiziert, müssen auch die unmittelbaren Sitznachbaren für 10 Tage in Quarantäne.

Erneuter Heimunterricht, die Eltern sind verzweifelt!

Ein freitesten ist nicht möglich, die 10 Tage müssen abgewartet werden.

Eltern hatten sogar 2 PCR Tests durchgeführt, beide negativ und trotzdem darf das Kind nicht am Schulbetrieb teilnehmen.

Nun hätte auch Yvonne Gebauer gerne eine einheitliche Regel.

Es soll nur das Infizierte Kind in Quarantäne.

Besser wäre das.

Die Gesundheitsminister der Länder sollen nun einheitliche Regeln beschließen.

Aber zu technischen Lösungen konnte man sich in NRW noch immer nicht durchringen. Immer noch fehlen Luftfilter. Es wird wieder ein kalter Winter werden.