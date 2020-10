Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß konnte von seiner weiten Auswärtsfahrt nach Kleve nichts Zählbares mit in die Ruhrmetropole bringen. Lange Zeit sah es gut aus für das Team von ETB-Coach Ralf vom Dorp, aber am Ende musste sich seine Mannschaft dem gastgebenden 1. FC Kleve mit 1:2 geschlagen geben.



Die Gastgeber brachten das Tor der Schwarz-Weißen in der 9. Minute erstmalig in Gefahr, aber ein Schuss von Luca Thuyl aus spitzem Winkel ging links am Tor vorbei. Vier Minuten später schlug dann der ETB zu. Nach einem schönen Solo spitzelte Simon Neuse den Ball aus acht Metern über den herausstürzenden FC-Keeper Bjarne Janßen zur 1:0-Gästeführung in die linke Ecke (13.). Danach sahen die 300 Zuschauer bis zum Halbzeitpfiff eine ausgeglichene Partie ohne große Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen und hatten zu Beginn gute Möglichkeiten. Nach unserer Führung war es ein verteiltes Spiel mit vielen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld, aber kein Team konnte sich große Torchancen erarbeiten", urteilte ETB Trainer Ralf vom Dorp.

Kleve kam nach Rückstand wieder zurück



Nach dem Seitenwechsel hatten die Schwarz-Weißen in der 53. Spielminute zwei gute Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen. Ein Freistoß von Bünyamin Sahin aus halbrechter Entfernung wurde aber von Kleves Torsteher Bjarne Janßen entschärft. Der anschließende Eckball kam dann zu ETB-Abwehrspieler Paul Voß, aber sein Kopfball klatschte nur gegen die Querlatte. Eine gute Viertelstunde danach leisteten sich die Gäste dann einen Fehler in der Vorwärtsbewegung und die rechte Abwehrseite war offen. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze zeigte dann Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Besong auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich Kleves Routinier Nedzad Dragovic nicht entgehen und traf mit seinem vierten Saisontreffer zum 1:1 in die linke Ecke (69.). In der 75. Minute drehten die Gastgeber dann endgültig die Partie. Wieder leitete ein ETB-Fehler den Angriff der Klever ein und Niklas Klein-Wiele traf mit einem guten Direktschuss aus 13 Metern zum 2:1-Endstand ins Essener Gehäuse. Sieben Minuten vor dem Abpfiff gab es noch mal eine Freistoßchance für den ETB, aber der ruhende Ball von Ferhat Mumcu flog knapp über die Latte (83.). Gefährlicher konnten sich die „Schwatten“ dann nicht mehr dem Tor der Hausherren nähern.

Nächstes ETB-Spiel schon am kommenden Mittwoch

"Alles in allem muss man sagen, dass wir die Partie wieder unnötigerweise abgegeben haben. Wir hatten eigentlich alles im Griff bis zu dem Ballverlust, durch den dann der Elfmeter resultierte. Das darf uns einfach nicht passieren. Diese individuellen Fehler müssen wir einfach abstellen. Unterm Strich war es eine unnötige Niederlage.", ärgerte sich der ETB-Coach.

Durch die dritte Niederlage in Folge rutschten die Essener auf den elften Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein ab. Bereits am kommenden Mittwoch steht dann wieder ein Heimspiel für den ETB an. Um 19 Uhr gibt dann der starke Aufsteiger Teutonia St. Tönis seine Visitenkarte am Uhlenkrug ab.