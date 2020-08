Am Sonntag, dem 30.08.2020 lädt der Haarzopfer Ratsherr Manfred Gunkel herzlich zu einem ca. zweistündigen, etwa 2 km langen Spaziergang ein. Thema: Wie geht es den Bäumen in unserer unmittelbaren Umgebung? Wie vital sind unsere Bäume? Beobachtungen und Erfahrungen entlang der Fulerumer Straße, Schlingmannsweg, Nachtigallental, Halbachhammer, Am Ehrenfriedhof.

Treffpunkt um 11 Uhr: Am Spielplatz Ecke Oberscheidtstraße/Am Ehrenfriedhof

An Ökologie und Tierschutzthemen interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie PressevertreterInnen sind herzlich willkommen.

Hinweis:

Manfred Gunkel ist Ratsherr der Ratsfraktion der Tierschutzpartei im Rat der Stadt Essen. Bei der bevorstehenden Kommunalwahl am 13.09.2020 kandidiert er für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz - Tierschutzpartei als Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung III, als Direktkandidat im Kommunalwahlbezirk Haarzopf/Fulerum und auf der Ratsreserveliste.