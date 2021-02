Copenhagen Coffee Lab wurde ursprünglich 2013, in Kopenhagen, Dänemark gegründet.

03.04.2018 expandierte das Unternehmen nach Deutschland, mit David Kropp als Geschäftsführer.

In Duisburg-Duissern eröffneten Sie ihre erste Filiale mit eigener Backstube. Da das Konzept bei den Kunden gut ankam, zögerte Herr Kropp nicht lang und eröffnete weitere Filialen.

Aber was macht Copenhagen Coffee Lab eigentlich so besonders, was unterscheidet Sie von anderen Bäckereien? Handarbeit, keine industrielle Verarbeitung der Produkte, ohne Farb- und Konservierungsstoffe sagt Herr Kropp.

In erster Linie stehen wir für unseren Kaffee, wie der Name schon verrät. Wir haben eine Skandinavische Röstung, das heißt, es ist eine helle Röstung, wodurch man aus der Frucht die meisten Aromen bezieht und somit die unterschiedlichsten Geschmäcker gewinnt. Unteranderem bieten wir Dänische Backwaren an, wie zum Beispiel: Zimtschnecken, Kardamomknoten, Canellis und vieles mehr.

Durch unsere Skandinavische Mentalität die wir mitbringen, ist es für viele sehr ungewohnt, dass wir unsere Kunden per,, Du‘‘ ansprechen. In Dänemark ist es üblich sich zu duzen, was eine gewisse Nähe und Vertrautheit zu unseren Kunden schafft und ein Gefühl von ,,Hygge‘‘ gibt.

Wir fragten Herrn Kropp auch, warum er genau zum ersten Lockdown von Corona in Essen seine erste Filiale eröffnete und nicht mit weiteren Eröffnungen gewartet hat. Er sagte uns, dass Corona ihn und seine Mitarbeiter nicht davon abhält, den Kunden auch weiterhin Dänemark ins Ruhrgebiet zu bringen und ihnen somit ein Gefühl von Urlaub zu vermitteln.

Wie man sieht kommt es trotz Corona gut an, denn die Filiale in Essen-Holsterhausen auf der Gemarkenstr. 74 feiert am 03.03.2021 ihr einjähriges Jubiläum.

Unter anderem eröffneten Sie am 13.02.2021 ihre zweite Filiale in Essen-Rüttenscheid/Südviertel auf der Hildegardstr.1

Somit hat das Unternehmen im Ruhrgebiet aktuell 12 Läden und es werden dieses Jahr noch weitere folgen, somit dürfen wir gespannt sein wo wir demnächst die Nummer 13 entdecken werden.

Geschrieben: Filialleitung-Holsterhausen Laura Görgens

Filialleitung-Rüttenscheid Viviane Rzechulka

Fotos: Norbert Rittmann