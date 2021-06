Als eine Essenerin am Montag, 31. Mai, gegen 16 Uhr zu ihrer Wohnung an der Lübecker Straße in Frohnhausen zurückkehrte, wurde sie an der Haustür von zwei Männern angesprochen. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus. Da in ihre Wohnung eingebrochen worden sei, müssten sie sich drinnen umsehen. Die 88-Jährige nahm den Unbekannten ihre Geschichte ab und ließ sie herein. Während einer der Männer die Seniorin ablenkte, gelang es dem anderen Bargeld zu finden. Mit der Beute flüchtete das Duo über die Mülheimer Straße in Richtung Wickenburg. Die Flüchtigen sollen 26 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß sein. Beide haben eine stämmige Statur sowie dunklen Teint. Einer war mit einem grünen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/8290 entgegen.