In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Mai) informierte die Feuerwehr die Polizei über eine leblose Frau in einer Wohnung an der Grabenstraße. Ermittler und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte des Opfers.

Der Notarzt bescheinigte am Einsatzort eine unklare Todesursache. Für die Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise, die ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausschließen. Derzeit ermittelt eine Mordkommission. Den Leichnam der 84-jährigen Seniorin untersuchte die Gerichtsmedizin. Das Ergebnis zeigte auf, dass die Frau offenbar Gewalttätigkeiten ausgesetzt war. Als Tatverdächtiger kommt derzeit ihr 72 Jahre alter Lebensgefährte in Frage. Er befindet sich in stationärer psychiatrischer Behandlung. Anfang 2021 gab es in der Wohnung des Paares einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt.