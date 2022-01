Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagabend, 6. Januar, gegen 20.30 Uhr zu einem Brand auf einem Autohof in der Blumenfeldstraße gerufen.

Vor Ort waren bereits von weitem Flammen zu erkennen. Zwei PKW auf dem Gelände des Autohofs standen in Vollbrand, vier weitere wurden durch die Hitze beschädigt. Der Besitzer hatte erst kurz zuvor einen der Wagen, die in Vollbrand standen, auf dem Gelände geparkt. Kurze Zeit später bemerkte ein Anwohner den Brand.

Es wurde niemand verletzt. Die umliegenden Gebäude blieben unbeschädigt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Blumenfeldstraße komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.