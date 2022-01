Die DACIA Freunde Ruhrpott haben auch in 2022 wieder tolle Aktivitäten vor. Und dabei soll es in diesem Jahr eine Neuerung geben.

In 2021 gab es einen Onlineaward, zwei kleine Kaffee Treffen so wie das große Geburtstagstreffen im September.

"Mit Blick auf Corona möchten wir in diesem Jahr die Kaffee Treffen und das Geburtstagstreffen weiter beibehalten, immer vorausgesetzt das die Lage es zulässt" so Matthias Wurst, Administrator der Gruppe.

" in 2022 wollen wir aber ein wenig was anders machen" so Wurst weiter.

Das Geburtstagstreffen steht praktisch schon. Es wir wie gewohnt am Letzten Septemberwochenende sein, also dem 24.09.2022.

"Wir wollen allerdings den Einlass bereits auf 12:00 Uhr vorverlegen. Es sollen von jedem ankommenden Fahrzeug Bilder gemacht werden. Das haben wir in der Vergangenheit vernachlässigt, es ist aber gewünscht" erläutert Matthias Wurst. "Wir werden die Tombola beibehalten, es wird drei Pokale für die weitesten Anreisen geben und wir werden natürlich auch wieder für eine Location mit Lecker Essen sorgen" sagt Wurst

2022 soll aber mehr als Geburtstags und Kaffee Treffen werden. So planen die DACIA Freunde Ruhrpott in diesem Jahr einen Ausflug zu einem Ziel wie zum Beispiel der Drachenfelsbahn, der Kulturhöhle in Ennepetal oder der Sechs Seenplatte in Duisburg. "Hierüber stimmen die Mitglieder der Gruppe ab." so Wurst.

Auch soll ein Abend unter dem Motto "Lecker Essen im Pott" geplant werden, der bereits im Frühling statt finden soll.

"Wir schauen natürlich das sich unsere Aktivitäten nicht mit denen wie etwa der Gruppe im Sauerland überschneidet. Auch planen wir die Teilnahme mit Mitgliedern unserer Gruppe bei den DACIA Freunden Thüringen, da müssen wir die Termine noch abwarten, wobei wir schon wissen, dass das Treffen in Thüringen im Juli statt findet" so Wurst

Es ist ein ambitioniertes Ziel, das sich die DACIA Freunde da gesteckt haben. "Wir schauen einfach optimistisch in die Zukunft und vertrauen auf unsere bisherige Terminplanung. Wir bewegen uns mit den Aktionen bewusst in den Sommermonaten, da die Auflagen vom Mai bis Oktober meist nicht so streng sind. Dennoch sind wir uns bewusst das es uns passieren kann das auch wir mal absagen müssen, bislang war das aber nicht der Fall" so Wurst.

Alle Treffen will der Administrator an Orten durchführen wo 3G möglich ist, auch wenn ihm bewusst ist das bislang nach seiner Kenntnis nur die wenigsten nicht geimpft sind.

Nach eigenen Angaben liegt die Quote der der bereits vollständig geimpften in der Gruppe bei 98%

"Wir sagen allen Teilnehmern das es im Anschluss auch zum Essen in ein Lokal geht. Ist dort 2G und jemand nicht geimpft, kann das nicht auf Kosten der Allgemeinheit gehen, das ist schlicht Pech. Wir werden nach erfolgter Planung und Bekanntgabe keine Änderungen mehr vornehmen. Es wird durchgeführt wie geplant und mit der Gruppe abgesprochen." so der Administrator.

Weitere Informationen stehen auf www.daciafreunde-ruhrgebiet.de bereit