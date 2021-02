Dipl. -Ing. Azadeh Azhdari

Foto: WbI/Ulla Emig

hochgeladen von Sharyar Azhdari

Hoffnung !!!!

Hoffnung auf bessere Zeiten.

Ein Jahr geprägt von Corona. Ein Jahr das viel leid über die Welt und Menschheit gebracht hat.

Wer hätte jemals sich so eine Katastrophe im entferntesten ausdenken können.

Es gab aber auch schönes trotz der Pandemie.

Ein schönes, war genau heute vor einem Jahr, die Eröffnung von S-ART Architekten mit Freunden und Bekannten im Deutschlandhaus mit über 100 geladenen Gästen. Ein unvorstellbarer Gedanke in der heutigen Zeit.

Dipl. -Ing. Azadeh Azhdari feierte mit Freunden ohne ein Gedanken an Corona.

Corona war vor einem Jahr so weit weg und unreal.

Wer hätte gedacht, das es unser leben so bestimmen würde.

Die Bilder hier stammen noch aus einer Zeit, als Corona kein Thema war und machen Hoffnung, das es wieder so wird, wie es mal war.

Heute , 1 Jahr nach der Eröffnung im Deutschlandhaus und geprägt von Corona ist Dipl. -Ing. Azadeh Azhdari , auch dank der Unterstützung von WBI Essen, erfolgreicher denn je und sieht geschäftlich in eine sehr positive Zukunft mit sehr guter Auftragslage.

Team S-ART konnte trotz Corona sich grandios entwickeln, mit Galerien in Essen , Müllheim und über 12 weiteren Ausstellungsorten .

Viel Wichter jedoch als die Geschäftliche Entwicklung Ihres Architekturbüros und parallel die Expansion Ihrer Galerien in Müllheim und bald auch in Berlin, ist die Hoffnung, Hoffnung wieder mit Ihren Freunden und bekannten Corona-Frei Partys zu feiern und endlich dieses Elende Thema Corona vergessen zu können.

"Bleibt gesund, passt auf Euch und andere auf und lasst uns alle hoffen, das wir bald diese Pandemie überstehen und zum normalen , gewohnten leben zurück kehren können und endlich auch wieder mit Freunden und Bekannten ausgelassen feiern können" Azadeh Azhdari