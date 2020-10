.... Forever LOVE...

( meine neue MUSIK-Seite...)

ein



HERZ für MUSIK... MUSIK... forever deep LOVE....

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

egal, was ist, was so um uns herum geschieht...

was einem auch immer passiert, wo wir auch hin´gehen und so treiben ...

was wir auch immer anschauen, betrachten, auch draußen, in der Natur...

welche Menschen wir auch treffen, oder eben auch nicht...

ob wir uns früh von einem Wecker wecken lassen und aufstehen und einen Tag neu beginnen

ob wir gerade glücklich sind, oder eher weniger,

verliebt oder in Trauer, ob wir Prüfungen zu bestehen haben...

gerade mächtig unter Druck, im STRESS sind, krank, erkrankt...

in Quanrantäne (CORONA-Jahr 2020!!!) oder einfach nur FEIERN wollen

Geburtstag oder Hochzeit, oder einfach als nette Untermalung zu einem kleinen Treffen mit Freunden...

egal, ob uns gerade nach LACHEN oder WEINEN zumute ist...

vor Rührung, Schmerz oder Glück...

...DANKE für die MUSIK.... sagten schon 1976/1977 ABBA!

MUSIK....

egal, wo wir gerade sind, einkaufen, shoppen oder über welchen Trödelmarkt wir spazieren...

meistens sind wir umringt von irgendwelchen Tönen, Klängen und Musik... oder haben eine Melodie im Kopfe´

ob man TANZEN mag, oder nur zuschauen, zuhören...

ob man (hoffentlich irgendwann mal´wieder) KONZERTE besuchen mag oder weniger ...

und klar, nicht immer passt es gerade,

auch STILLE tut mal´gut und muss sein...

doch generell... kenne ich fast nur Menschen, die sagen...

so ganz



OHNE MUSIK

geht nicht, fast nie!....

Und, ich höre nicht nur meine LieblingsBands...

(manche seit bereits über 30, oder schon seit gut 37 Jahren...

und manche Titel, die schon 40, 50 oder 60 Jahre alt und älter sind... hören wir noch immer...)

nein nein...auch VIELES Andere... wird gehört...

je älter ich werde, umso offener werde ich, umso mehr MUSIK konsumiere ich,

umso öfter höre ich auch mal´ in soooo vieles "Andere" hinein´zu hören...reagiere auf Empfehlungen von Bekannten und Freunden ...

in Fortsetzung... "Neuauflage" sozusagen dieses Artikels´hier...

....LIEBLINGSSONGS´....

setze ich die Reihe LIEBLINGS-MUSIK... fort...

wer mag, macht mit, oder schaut ab und an mal´rein´... :-)

MUSIK ist ein Geschenk...

ein wahres wohltuendes Geschenk...

und JEDER kann sich das für ihn passende raus´ suchen ...

ich selbst kann zwar keine Noten lesen, auch leider kein Instrument spieln... aber ich kann MUSIK hören, sehen... FÜHLEN

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

gerade nun, in diesen ZEITEN...

CORONA Pandemie....

öfter daheim als sonst, gilt für die meisten...

auch einfach mal´wieder MUSIK anschmeißen, egal, in welcher Stimmung...

MUSIK kann so VIEL (es) !... bewirken...

...kann etwas aus- "füllen", besänftigen und den Tag verschönern... bereichern... HOLE to feed

... also... auf geht´s ...

in eine neue WELT, mit unvergesslich

und immer wiederkehrenden beglückenden TÖNEN...

WER Lust hat... "Hört" hier mal´ rein´...

SPONTAN

an einem Sonntag Vormittag, im Corona-Pandemie-Oktober 2020

AAT´