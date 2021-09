Auch in diesem Jahr nimmt die Pfarrkirche St. Antonius in Essen Frohnhausen wieder am bundesweiten Tag des offenen Denkmals teil. Sie wurde bereits 26 Jahre nach ihrer Fertigstellung im Jahre 1959, am 12. Dezember 1985, in die Denkmalliste der Stadt Essen aufgenommen. Zur Begründung heißt es dort: "Die Kirche St. Antonius stellt ein Dokument für die Spätzeit der klassischen Moderne dar und hat deshalb Bedeutung für die Architekturgeschichte.“



Entworfen hat sie der bekannte Kölner Architekt Prof. Dr. Rudolf Schwarz der mit Dominikus Böhm zusammen als der Erneuerer des Kirchenbaus in Deutschland gilt. Seine Frau, die Architektin Maria Schwarz, schuf die Innenausstattung.

Von 1956 bis 1959 wurde, anstelle einer im 2. Weltkrieg fast vollständig zerstörten neugotischen Kirche, die heutige St. Antonius-Kirche errichtet. Über einer quadratischen Grundfläche, die eine heilige Stadt symbolisiert, ruht ein, mit 154 Fenstern versehener, T-förmiger Baukörper. Diesen bezeichnete Rudolf Schwarz als begehbaren Kristall. Zum Inneren der Kirche heißt es im Denkmaleintrag: „Sehenswert ist nicht nur die Architektur, sondern auch die von Schwarz entworfene Ausstattung."

Die Fenster stammen von einer Meisterklasse Georg Meistermann’s. Wie Nachforschungen im Zusammenhang mit der Erstellung des neuen Kunstführers ergaben, gehörte auch der bekannte deutscher Maler Gotthard Graubner in diesem Zeitraum zu den Meisterschülern.

Rundgang zur Geschichte der Kirche

Am „Tag des offenen Denkmals“, 12. September, ist die Pfarrkirche von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Während der gesamten Öffnungszeit besteht die Möglichkeit die Kirche anhand eines Rundgangs kennen zu lernen und an Informationstafeln Interessantes über die Kirche und ihre Geschichte zu erfahren. Außerdem kann der an diesem Tag vom „Rheinischer Verein für Denkmalschutz und Landschaftspflege e.V., Köln“ präsentierte neue Kunstführer „St. Antonius in Essen-Frohnhausen“ zum Preis von drei Euro erworben werden. Adresse: Berliner Straße, Ecke Kölner Straße, 45145 Essen.